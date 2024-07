De la Fuente: "A ver si la UEFA nos deja atar a Kroos, pero no dependerá todo de un solo jugador"

Luis de la Fuente, técnico de España, valoró en rueda de prensa el partido de este viernes frente a Alemania. El míster espera un partido exigente, digno de ser incluso la gran final de la Eurocopa.

De la Fuente recalcó que “ambos equipos nos tenemos mucho respeto, conocemos el potencial del rival, jugaremos partidos de igual a igual, equilibrado, que podría ser la final del torneo".

Alemania intentará salir en tromba y la respuesta debe ser la “contrarrestando de la misma manera, llevar la iniciativa, la mejor manera de responder es defender con un ataque mejor. Es lo que vamos a plantear, llevar la iniciativa ante un rival con una idea parecida a nosotros. Vamos a intentarnos imponernos, conscientes de que el equipo que no cometa errores, tiene más opciones de sacar el partido adelante”.

Tanda de penaltis

Ante tanta igualdad, el partido puede llegar a los penaltis, algo que España tiene preparado: "Lo ensayamos todo, penaltis, faltas, córners, es una parte más del juego, lo afrontamos con normalidad y naturalidad, es una responsabilidad que debemos tener controlada”.

De la Fuente no quiso desvelar la duda entre Pedri y Dani Olmo, aunque preguntado por el futbolista del Leipzig comentó que “Dani está muy preparado, igual que el resto de comopañeros, hablamos mucho con él, igual que con Grimaldo. Nos cuentan sus experiencias y aspectos más concretos del fútbol alemán. Los tenemos bien estudiados y la idea nada cambiará”

El Stuttgart Arena será una caldera, algo que “no nos va a intimidar, será un ambiente hostil, aunque de fútbol normal y estamos acostumbrados de vivirlos. Además de los aspectos que no son beneficiosos, la presión puede ir en contra del equipo local si la cosa no empieza bien".

El superclase Kroos

Toni Kroos centra la atención del partido, al tratarse de quizá su último como profesional. De la Fuente elogió al alemán y añadió una dosis de humor ante la pregunta de cómo frenarle: "La UEFA nos podría permitir atarlo, pero el partido no dependerá de un solo jugador, la fortaleza está en el colectivo". De Kroos añadió que “es un superclase, la manera de frenarle es que no esté cómodo, no pueda recibir fácil y dar los pases que siempre aporta, como quedan reflejados en la estadística. Es de estos jugadores que él deja el fútbol, no que el fútbol lo deje a él".

España ha preparado el partido con alegría frente a la tensión que se respira en Alemania. El míster considera que "nosotros somos siempre así, no cambiamos nuestro comportamiento por ser un partido tan importante, es nuestra manera de ver la vida. Somos responsables, pero tenemos nuestro propio carácter español.”

Aunque el partido considerado una final, De la Fuente tampoco quiso decir que el ganador sea quien se lleve después el título. “Hay otras selecciones muy potentes en otros partidos... venimos a crecer como equipo, pero también a pelear por todo". En todo caso, el riojano aclaró que “nunca he dicho que tengamos mejor equipo que Alemania. Lo que digo es que a mis jugadores no los cambio por ninguno, en mi opinión, los mejores del mundo son míos”.

De Lamine Yamal y los más jóvenes, De la Fuente apuntó que “los veo muy bien, con una gran mentalidad, tranquilos, tienen potencial y capacidad de asimilar las cosas. Les pediré que salgan a disfrutar del fútbol y competir como siempre”.

A nivel personal, De la Fuente dijo que la competición no le ha cambiado. “Soy el mismo ahora que hace un mes, mi cuerpo técnico es maravilloso y vamos a seguir caminando, la impresión de fuera no me inquieta”.