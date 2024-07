Gündogan: "Ojalá hubiera podido ser como Lamine Yamal a su edad"

Ilkay Gündogan ha marcado un gol, ha dado dos asistencias y fue MVP del partido Alemania-Hungría. La lógica, por una vez, de los resultados propicia el choque de cuartos que se preveía: Alemania-España. Un duelo de categoría propia de una final. Se trata de los dos países con más títulos de Eurocopa, con tres cada uno. El capitán germano. futbolista del Barça, se reencontrará con muchas caras conocidas.

¿Se siente Alemania tan fuerte, tan confiada y tan recuperada como parece?

Sí, nos sentimos fuertes porque hemos sabido responder a momentos de adversidad como el tuvimos contra Dinamarca y contamos con el apoyo de nuestra afición, lo que nos está dando una confianza extra. El duelo con España será un partido muy exigente. Estamos hablando de dos de las tres o cuatro mejores selecciones de este torneo. Hay un respeto mutuo enorme entre Alemania y España, dos selecciones con unas cualidades enormes y para nosotros eso es una motivación extra.

¿El momento de máxima presión ya ha pasado o está por llegar?

Como futbolista de élite vives con presión en cada partido que juegas. No hay más o menos presión en función del rival que tengas enfrente. Cada paso en esta Eurocopa ha sido muy exigente y somos nosotros los que nos metemos la máxima presión en cada partido.

Ilkay Gundogan, salta sobre el danés Rasmus Hojlund en el partido de octavos de final. / La Presse / AP

¿Sientes que la posición de mediocentro ofensivo es la que más te gusta y te beneficia o qué es?

No es una cuestión de si rindo o no mejor en una determinada posición. En el Barça he jugado en diferentes posiciones según las circunstancias que han ido apareciendo a lo largo de la temporada. Con Alemania juego en la posición de mediocentro ofensivo. Pero soy un jugador que sabe adaptarse a las circunstancias y juego donde me lo piden.

¿Hay algún tipo de emoción añadida por enfrentarse a excompañeros del Barça?

Puede ser especial vernos en el túnel de vestuarios antes del partido, con todo el respeto por ese momento, pero desde el pitido inicial seremos rivales y todos querremos lo mejor para nuestros equipos.

Gündogan y Lamine Yamal, en un partido del Barça. / Javi Ferrándiz

¿Qué opinión le merece el rendimiento de Lamine Yamal en un escenario como la Eurocopa?

No me sorprende. Probablemente sea uno de los jugadores jóvenes con más talento de Europa. Pero tiene 16 años y todavía tiene margen de aprendizaje. También es importante que sepan protegerle de la presión que se está acumulando a su alrededor. He disfrutado mucho esta temporada con Lamine Yamal. Muchas veces me han preguntado si le he ayudado a aprender cosas, pero a veces siento que soy yo quien aprende de él, de su manera desenfadada de jugar en partidos de alta exigencia. ¡Ojalá yo hubiera podido ser así a su edad!