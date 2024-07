Francia 'esconde' a Mbappé tras la derrota de la extrema derecha en las elecciones

Sorpresa en la comparecencia de Francia en la previa de la semifinal que medirá a los de Deschamps con España este martes (21:00) en el Allianz Arena de Múnich. La Federación Francesa de Fútbol alteró el protocolo habitual y el futbolista elegido para hablar ante la prensa no fue el capitán de la selección, Kylian Mbappé, dejando su lugar a otro compañero.

Habitualmente comparecía el capitán, en este caso Kylian Mbappé, que dio la cara antes de los partidos ante Bélgica y Portugal, como en el Mundial de Catar lo había hecho el jugador que portaba entonces el brazalete de capitán de Les Bleus, el portero Hugo Lloris. En esta ocasión el elegido fue el Adrien Rabiot, evitando la presencia de Mbappé ante los medios el día después de que la extrema derecha no consiguiese vencer en la segunda vuelta de las elecciones en Francia.

Intervenciones 'politizadas'

El nuevo delantero del Real Madrid, natural del suburbio parisino de Bondy, se había significado especialmente en las ruedas de prensa previas a los partidos de octavos y cuartos de esta Eurocopa. El delantero calificó de "catastróficos" los resultados de la primera vuelta e interpeló a los jóvenes y a los votantes de su país. "Es un acontecimiento nunca visto. Y por eso quiero hablar con todo el pueblo francés, pero también con la juventud. Somos una generación que puede marcar la diferencia. Vemos que los extremos están llamando a la puerta del poder y tenemos la oportunidad de dar forma al futuro de nuestro país”, declaró incitando a todos a acudir a las urnas en una primera intervención.

Posteriormente, fue más categórico en una segunda comparecencia. "No podemos dejar el país en las manos de esa gente", advirtió, refiriéndose a la extrema derecha, que había ganado los comicios en la primera vuelta. Mbappé no fue el único que se posicionó políticamente, otros jugadores como Los jugadores de origen africano Jules Koundé y Eduardo Camavinga también mostraron su inquietud por la victoria de la extrema derecha e instaron a sus compatriotas a votar a los partidos que se enfrentaban a Marine Le Pen. Comicios que, en su segunda vuelta, frenaron el ascenso del partido radical de derechas. "El alivio es inmenso", ´declaró Koundé tras los resultados.

Rabiot se desmarcó de las elecciones

Para esta previa de la semifinal ante España la Federación Francesa eligió a Adrien Rabiot, uno de los jugadores blancos de esta selección en la que hay una amplia mayoría de jugadores negros, casi el 75%, muchos de los cuales tienen origen africano y han nacido en los suburbios de las grandes ciudades. Jugadores que se han visto señalados por la política del partido de Le Pen, lo que ha provocado esa movilización en los días previos a la segunda vuelta de las elecciones.

Rabiot, que fue preguntado por las elecciones, respondió sin posicionarse: "Volvimos justo del entrenamiento por la tarde y no estuvimos todo el tiempo pendientes de ello. Nos preocupaba el resultado, pero tenemos otras cosas en la cabeza. Algunos están más pendientes como veis en las redes. Algunos se han relajado. Siempre he dicho que hay que dejar eso de un lado. Pedimos a la gente ir a votar y que decida la democracia. Yo creo que estamos en una competición, yo juego al fútbol y no tengo ni idea si esto es bueno o malo. Yo me ocupo de jugar al fútbol".