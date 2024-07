Lamine marca terreno ante Rabiot: “Solo se habla cuando sea momento de decir jaque mate”

España y Francia se miden esta noche (21:00 horas) en un partido que está cargado de interrogantes, especialmente en el lado francés, donde hay muchas dudas sobre el once que puede alinear Didier Deschamps.

La rueda de prensa previa de los franceses se convirtió en una partida de ajedrez empezando por la designación de Adrien Rabiot como elegido para hablar antes los periodistas, escondiendo a Kylian Mbappé, que después de haber dado la cara ante Bélgica y Portugal con mensajes políticos para frenar a la extrema derecha, ante España no dio la cara. El centrocampista francés comenzó a jugar su partido y dejó dos mensajes: el primero señalando a Lamine Yamal para tratar de desestabilizarle, y el segundo sembrando dudas sobre el estado físico de las estrellas del equipo francés.

Lamine responde a Rabiot

A Lamine le mando el siguiente recado: “Si Lamine Yamal quiere jugar la final de la Eurocopa con España, va a tener que hacer mucho más contra nosotros de lo que ha hecho hasta ahora. Vamos a meterle presión para que no esté cómodo”. No es el primero que lo hace, Nagelsmann ya intentó meterle presión al joven extremo de 16 años del Barcelona, apuntando que era “inexperto”. El chico respondió en el campo con una asistencia a Dani Olmo en el primer gol de España y completando un partido notable ante los alemanes.

Lamine responde a Rabiot / EPE

En esta ocasión Yamal no ha querido quedarse callado y ha respondido en redes sociales dejando un mensaje al francés: “Muévete en silencio, solo habla cuando sea momento de decir jaque mate”. También ha respondido Luis de la Fuente a la maniobra de Rabiot, naturalizando lo ocurrido: “Es una parte del juego. Hay argumentos futbolísticos y otros psicológicos. Cada uno utiliza sus herramientas, siempre dentro de un régimen disciplinario que impone el árbitro. Tiene que seguir siendo él y tener la entereza de que esto es así. Irá adquiriendo experiencia poco a poco. Y él lo hace muy rápidamente. Cada vez, los rivales le harán menos concesiones”.

España no se cree las molestias de Mbappé y Griezmann

La otra parte del partido que se juega es la relativa al estado de las estrellas francesas. “Griezmann y Mbappé no están con las piernas tan frescas como siempre, pero les apoyamos al cien por cien porque pueden decidir un partido en cualquier momento”, apuntó Rabiot minutos antes de que el seleccionador Didier Deschamps repitiese el argumento. “Kylian viene de prácticamente 110 minutos ante Portugal. En la prórroga fue complicado para él, incluso siendo Kylian, que tiene buenas sensaciones. Hemos hecho hincapié en la recuperación y hemos hecho todo para recuperarle. Tener un día más de descanso habría sido mejor. Hemos hecho todo. No tiene nada que ver con el último partido, sino que todo lo que pasó antes, el fin de temporada, la preparación, con problemas en la rodilla y en la espalda, el traumatismo que tuvo... Siempre está ahí. Pudo dejar el torneo. Hay que digerirlo y adaptarnos a estas nuevas condiciones. Estoy seguro de que mañana, como el resto del grupo, daremos todo para estar al máximo”, apuntó el técnico.

En Francia dan por hecho que Griezmann no será de la partida, porque el jugador rojiblanco no ha dado el nivel esperado por culpa del cansancio acumulado durante toda la temporada. Se especula con la presencia de Thuram, que podría salir para fijar a los centrales y dejar más libres a Mbappé y a Dembelé en los extremos. Pero en la selección no se creen que Griezmann no vaya a jugar ni que Mbappé esté tan tocado como afirmaban Deschamps y Rabiot.

“Yo no me fío, si te soy sincero, de lo que hablan. Sé el jugador que es y que puede marcar las diferencias. No hace falta que esté ni bien ni mal. Es una amenaza”, apuntó Rodrigo una hora después de la comparecencia de los galos en el mismo escenario. Griezmann es clave en el juego de creación de los franceses porque es el único mediapunta pasador que tiene Deschamps, ya que todos los demás atacantes son finalizadores. En España se ha trabajado con la hipótesis de que el jugador del Atlético sea quien caiga al mediocampo para generar los pases a los delanteros en el despliegue de las contras. Deschamps le tiene mucha fe a Antoine, por más que ha llegado exprimido de una temporada muy larga y difícil en el Atlético. España no se fía de los franceses, que comenzaron a jugar su partido ayer en la sala de prensa.