Peticiones de Guardiola a Sánchez: No al cierre de Almaraz y la dignidad del tren

Fue el otro gran protagonista del discurso: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que María Guardiola advirtió que no consentirá «la política de privilegios para unos y «menos derechos para otros». «Como presidenta de todos los extremeños no me voy a callar. No me voy a cruzar de brazos. No voy a dejar a esta tierra a su suerte. No voy a descansar hasta conseguir que Extremadura pueda competir en las mismas condiciones que el resto», dijo tras recordar que aquí no demandamos «privilegios, ni pactos fiscales, ni condonaciones, ni cupos, ni singularidades». «Queremos lo que nos corresponde».

Como ejemplo de los agravios y la dejadez de Sánchez con Extremadura, Guardiola criticó en su discurso del debate sobre el estado de la región el cierre programado de la central nuclear de Almaraz, una medida «injusta y ofensiva» que dejaría sin trabajo a 3.000 personas en la región que produce la mayor parte de la energía que se consume en España. Igualmente, la presidenta se refirió al nuevo mapa concesional de rutas de transporte, que según la Junta dejará sin líneas de autobuses a 164 municipios extremeños.

«Luego (Sánchez) hablará de la España Vaciada, cuando es su Gobierno la que la está vaciando con sus decisiones caprichosas. «¡Qué nadie nos quite lo nuestro!», exclamó Guardiola tras recordar que el Gobierno central también ha rechazado 22 de las 23 alegaciones presentadas por Extremadura a la planificación eléctrica 2021-2026.

En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el abandono y desprecio hacia los extremeños «en una broma, pesada y sin gracia para nosotros», como lo representa el falso AVE que inauguraron en 2022 o el tren al que han convertido «en un meme». «Es arriesgado perder la referencia del principio de igualdad entre regiones para elegir un atajo que solo desemboca en el abismo nacionalista», dijo Guardiola tras acusar al Gobierno de «pervertir» el principio de igualdad entre regiones «con el único objetivo de permitir la supervivencia política de una sola persona».