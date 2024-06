El valle del Ambroz acoge la jornada ‘Ponle nombre al putero’

Se lanzaron varios mensajes claros, entre ellos, «sin puteros no habría prostitución» y «lo que no se nombra no existe». También se quiso poner el foco en una reflexión: «En el momento en que un hombre paga por tener sexo, en el que momento en que compra a una mujer, lo que se está cometiendo es una violación, lo que se hace es vulnerar los derechos fundamentales de la mujer». Asimismo, se insistió en la necesidad de subrayar que la prostitución no es un trabajo, «sino una forma más de violencia machista». Y en la evidencia de que urge la educación afectivo-sexual entre la población más joven.

Fueron los principales mensajes de una jornada celebrada el pasado sábado en el Cine Teatro Juventud de Hervás por parte de la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad del Valle del Ambroz. Llevaban por título 'Ponle nombre al putero'.

El objetivo era destacar la importancia de la puesta en marcha en España de una ley que permita caminar hacia la abolición de la prostitución.

La jornada fue inaugurada por la alcaldesa de Hervás, Gloria de los Santos; y la presidenta de la Mancomunidad del Valle del Ambroz, Sara Pérez. En la misma participaron Rebeca González Davalillo, de la Oficina de Igualdad; Cristina Pérez Bermejo, de Médicos del Mundo; y Rocío Sánchez Rodríguez, periodista de esta casa y autora del reportaje Puteros.

Además, el Cine Teatro Juventud de Hervás acogió una exposición de carteles donde se podían leer mensajes como: «La explotación sexual es incompatible con la dignidad y el valor de la persona».