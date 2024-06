El cheque guardería se podrá usar en casi 300 centros, más de 50 privados

El cheque guardería que va a poner en marcha para el próximo curso la Junta de Extremadura para la escolarización gratuita (o casi) de los menores de 2 a 3 años, con ayudas de hasta 200 euros mensuales, se podrá utilizar en más de 300 escuelas y centros infantiles de la región. La mayoría son de carácter público (de titularidad autonómica o municipal y en los que las familias pagan distintas cantidades en función de varios requisitos familiares o municipales), pero también hay más de medio centenar de centros privados beneficiarios.

Según explica la Consejería de Educación, hasta el momento hay un total de 57 centros privados de Educación Infantil autorizados e inscritos en el registro de la Junta, pero todavía hay opción de que se sumen nuevos establecimientos «porque algunos están tramitando dicha autorización».

El resto de centros en los que las familias se podrán acoger a estas nuevas ayudas son públicos. En concreto, el cheque guardería se podrá utilizar también en las 40 escuelas infantiles de la Junta de Extremadura (11 de ellas gestionadas por ayuntamientos) y en otras 197 escuelas municipales autorizadas por la administración regional, según los datos facilitados por Educación. A los alumnos de estos centros públicos de carácter educativo se bonificará el 100% de la tasa o precio público que tengan que abonar, así como a los que se escolaricen en centros privados aunque con un tope de 200 euros mensuales, lo que supondrá la gratuidad del servicio en muchos casos, pero no en todos. De momento, la normativa sigue en tramitación por la vía de urgencia, pero la consejería garantiza que está previsto su publicación «próximamente, a tiempo para que entre en funcionamiento en el nuevo curso».

No obstante, además del cheque guardería de Educación, la consejería señala que también desde la Secretaria General de Igualdad «se van a sacar ayudas con el mismo objetivo, a las que podrán acceder todos los centros que no estén dados de alta en el Registro de Centros de Educación, ya que el objetivo es ayudar a todos los alumnos de 2-3 años» para favorecer la conciliacón. En este caso, esas ayudas de igualdad van a encaminadas a los centros infantiles o guarderías que no tienen carácter educativo y los beneficiarios serán los propios centros que se comprometen a aplicar la bonificación a los alumnos, frente a la ayuda de Educación que será abonada directamente al alumno.