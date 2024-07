La Junta dará 500 euros a los nacidos en pueblos de menos de 3.000 habitantes

En plena crisis demográfica por un descenso de los nacimientos que ha llegado a su punto máximo en Extremadura, la Junta ultima los trámites para poner en marcha una ayuda a la natalidad de 500 euros (pago único) que va dirigida exclusivamente a los municipios que no superan los 3.000 habitantes, que son casi el 85% de las localidades extremeñas. Y hay un requisito más, ya que no será para todas las familias, sino para aquellas que no superan un límite de renta anual (fijado en un tope de 28.800 euros, hasta cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-IPREM- para familias de hasta dos hijos).

Así consta en el proyecto de decreto que la Junta acaba de publicar en el Portal de Transparencia para iniciar el trámite de consulta pública previa y presentación de sugerencias. Según las bases reguladoras, la convocatoria de ayudas va destinada, además de a los nacidos en la comunidad, a las adopciones y guardas con fines de adopción o situación equivalente en caso de adopción internacional siempre que se produzcan o hayan producido entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Y además de cumplir con los requisitos de población y renta, será necesario que todas las personas de la unidad familiar figuren empadronadas y residan en esos municipios beneficiarios como mínimo durante un año de manera efectiva a la fecha de presentación de la solicitud, cuyo plazo aún no está abierto.

En total, las ayudas llegarán a 329 municipios de los 388 que tiene Extremadura, lo que supone casi el 85% del total. En estos 329 pueblos que no superan los 3.000 habitantes residen más de 287.000 personas (el 27,3% de la población extremeña) y se registraron apenas 1.599 nacimientos entre todos durante 2022, un dato que representa el 23,2% del los nacimientos registrados en Extremadura durante ese año, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Incrementar esas estadísticas, o que al menos no continúen descenciendo, es el objetivo de esta medida a la que la Junta destinará 500.000 euros para esta anualidad tras la aprobación de una enmienda presentada por Vox en el debate de los presupuestos regionales de 2024.

«Se hace necesario el establecimiento de nuevas medidas que, de un lado, impulsen el crecimiento demográfico en nuestra comunidad, y de otro, ayuden a las familias residentes en municipios que no superen los tres mil habitantes en la cobertura de los gastos originados por natalidad e impidan el desploblamiento de los mismos», señala el documento de la Junta. La ayuda será compatible con otras similares concedidas por otras administraciones públicas o privadas.