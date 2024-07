Laureano León, nuevo secretario de la Mesa de la Asamblea con los votos del PP y Vox

El diputado popular Laureano León ha sido elegido secretario primero de la Mesa de la Asamblea con los votos del PP y Vox, que con este nuevo acuerdo ponen fin a varias semanas de polémica y además, neutralizan al PSOE. León sustituirá en el cargo a Elena Nevado, también del PP, que ha renunciado a su escaño en la Asamblea de Extremadura tras resultar elegida eurodiputada en las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

El PSOE, que anunció que votaría a favor del candidato del PP para que este no tuviera que depender de Vox ante las desavenencias mostradas por la coalición, finalmente se ha abstenido, al igual que Unidas por Extremadura. La elección del secretario primero de la Mesa ha sido el primer punto del orden del día del pleno de este jueves, en el que también ha tomado posesión del acta en sustitución de Elena Nevado la diputada Olivia Labrador Recio.

Proceso de votación para elegir al secretario primero de la Mesa de la Asamblea. / Asamblea de Extremadura

Como establece el Reglamento, la votación del secretario primero se ha producido por llamamiento: la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha nombrado a cada una de sus señorías para depositar la papeleta con el nombre de su candidato en la urna. Se han emitido 63 votos (en este caso no es posible delegar, por lo que los dos diputados socialistas que no estaban presentes en la sesión no han podido votar): 33 síes del PP y Vox, los justos para la mayoría absoluta requerida, y 30 papeletas en blanco del PSOE y Unidas por Extremadura.

La pugna por el sillón

La sustitución de Elena Nevado en la Mesa de la Asamblea (el cargo es incompatible con el de eurodiputada) había abierto un nuevo cisma en la coalición de gobierno del PP y Vox en Extremadura: la formación de Santiago Abascal es el único grupo parlamentario que no está representado en la Mesa y tras la marcha de Nevado, consideró que era el momento de ocupar su sillón.

Sin embargo, el PP frenó sus pretensiones y desde el primer momento dejó claro que seguiría ocupando esa secretaria primera porque "la costumbre parlamentaria" indica que cuando se produce una sustitución en la Mesa, sea por un diputado del mismo grupo. Así, los populares han presentado este jueves a su candidato, Laureano León, que pese a las diferencias mostradas públicamente ha contado finalmente con el respaldo de Vox. La composición del órgano de gobierno de la Cámara mantiene así el estatus quo que se fijó al inicio de la legislatura, con tres representantes del Grupo Socialista, dos del PP y uno de Unidas por Extremadura.

Vox sigue sin representación

Vox es el único grupo que actualmente no está representado en la Mesa de la Asamblea, ya que cuando se constituyó la Cámara autonómica en junio de 2023 el acuerdo de gobierno con el PP aún no se había producido. La coalición se ratificó 10 días después y en el pacto de gobierno se incluyó la modificación del Reglamento para ampliar el número de sillones y que Vox pudiera tener cabida. Ese será a todas luces el siguiente paso y los diputados de Vox lo han dejado claro: se sentarán en la Mesa "no tardando mucho", sostiene su portavoz, Óscar Fernández Calle.

Los diputados de Vox al inicio del pleno de la Asamblea. / Asamblea de Extremadura

No es asunto baladí, ya que la Mesa, además de las labores de representación, se encarga de organizar el trabajo interno del Parlamento y decide sobre la tramitación de las diferentes iniciativas que allí se debaten. En las dos últimas legislaturas, todos los grupos con presencia en el hemiciclo se han sentado en la Mesa, y en la anterior (2019-2023) ya se aprobó una reforma para ampliarla hasta los ocho sillones con el fin de dar cabida a Unidas por Extremadura.

En esta ocasión, las desavenencias iniciales de sobra conocidas entre el PP y Vox al comienzo de la legislatura hicieron que finalmente y para sorpresa de todos, la Presidencia de la Cámara recayera en el PSOE, que fue el partido más votado en las elecciones autonómicas.

Ahora, para ampliar el número de miembros y que Vox pueda sentarse en la Mesa hay que modificar el Reglamento de la Cámara. Y no será tarea fácil, porque la mayoría absoluta del PP y Vox no será suficiente: para mantener el equilibrio de poder que se fijó al inicio de la legislatura, donde el PSOE tiene la mayoría, hay que pasar de seis sillones a ocho, el de Vox y otro para los socialistas, que tienen participar del acuerdo. Y la portavoz del PSOE en la Cámara, Piedad Álvarez, ya ha dicho que con sus votos no será posible que Vox se siente en la Mesa.