Lola Zoido: "Hay que tomar medidas que nos defiendan del mal uso de herramientas como la IA tanto a creadores como a consumidores"

Lola Zoido (Zafra, 1994) se graduó en Bellas Artes en Sevilla y tiene un máster en Investigación en Arte y Creación. Además, cuenta con una legión de fans –solo en Instagram acumula 24.000 seguidores- que la aúpan como a alguien a quien no debemos perderle la pista. Actualmente está dedicada de lleno al arte contemporáneo y a la docencia enfocada en el mundo digital.

¿Cómo definiría el arte que usted hace?

Mi trabajo busca comprender las relaciones que emergen cuando lo digital y lo físico convergen. Intento combinar una mirada analítica con una aproximación poética, tratando de arrojar luz sobre esta intersección. Otros temas como el paisaje, el territorio y sus elementos también aparecen de manera recurrente en mi obra.

¿Cree que es para todas las edades o tiene mejor aceptación entre las personas jóvenes?

Aunque mis obras sean más propensas a un público joven, debido a un lenguaje visual relativo al consumo de imágenes actual y el uso de tecnologías digitales, creo que también puede tener un atractivo general y pueden conectar con personas de todas las edades, ofreciendo diferentes niveles de interpretación y disfrute para cada una.

También trabaja el arte digital. ¿El consumidor de arte le da el mismo valor que al físico?

En lo que refiere a lo expositivo, creo que los últimos años se ha ido integrando cada vez más el arte digital per se, sin necesidad ya de ser un acompañamiento a obras de la exposición, y es percibido al mismo nivel que disciplinas más hegemónicas.

Su trabajo combina elementos mitológicos con la más pura naturaleza. No representa la realidad, sino que crea una nueva. ¿Dónde se inspira?

Más que mitológicos diría que son ficticios o especulativos. Parto muchas veces del formato del paisaje porque creo que a lo largo de la historia, sus interpretaciones han servido para hablar del momento o el contexto en el que se han creado. En mi caso, el input puede ser pensar como consumimos ese paisaje hoy en día.

¿Qué papel han jugado los videojuegos en su forma de crear?

No considero que tengo una amplia cultura en el mundo de los videojuegos pero sí que algunos de ellos han marcado profundamente mi deseo por investigar ese otro mundo que hay al otro lado de la pantalla. Muchos de nosotros hemos crecido con juegos como ‘Los Sims’, en el que hallábamos un mundo espejo que podíamos controlar a nuestro antojo.

"Mis referentes son mis padres y mis amigos, a quienes conozco realmente y me inspiran"

¿Quién es su referente? Y, si tuviera que recomendar el trabajo de alguien actualmente, ¿en quién deberíamos fijarnos?

Mis padres y mis amigos, a quienes conozco realmente y me inspiran. No me suele gustar mucho el concepto ‘referente’ en cuanto a grandes figuras consolidadas.

Ahora hay polémica en torno al uso de la IA para la creación de obras. Usted es una abanderada de la misma. ¿Cree que podrán reemplazar al artista?

Es natural la polémica ya que todas estas herramientas deberían de estar reguladas y legisladas lo antes posible, hay que tomar medidas a nivel global que nos defiendan del mal uso de estas herramientas tanto a creadores como a consumidores. Más que abanderada, me parece una herramienta interesante a la hora de la generación de imágenes, como lo han sido tantas otras que han innovado a lo largo de la historia.

En cuanto a sustituir a la figura del artista, no lo creo, ya que cuanto más crezca el numero de imágenes que consumimos creadas con inteligencia artificial, más se fetichizará al artista como una figura anómala.

Ha expuesto su obra en muchos lugares de España, así como recogido premios en los mismos. ¿Se siente profeta en su tierra o cree que la miran mejor fuera?

Obviamente me hace mucha ilusión cada vez que mi trabajo tiene la oportunidad de llegar un poco más lejos, pero me siento muy afortunada por el reconocimiento que he podido tener aquí en Extremadura.

¿Qué ha supuesto Extremadura en su desarrollo artístico?

He crecido allí y aunque por desgracia no vivo actualmente en Extremadura, forma parte de mi imaginario, así que siempre va a estar presente en mi trabajo de manera más o menos directa.

¿Qué proyecto tiene ahora mismo entre manos?

Aunque antes de que acabe el año tenga alguna exposición que aún no puedo anunciar, me enfrento a un verano muy tranquilo por primera vez en algunos años, así que estoy deseando tomarlo para investigar, pensar proyectos sin prisa. Pasármelo bien en general.

¿Qué retos le quedan por conseguir?

Pues no tengo en mente ninguno concreto, supongo que seguir sorprendiéndome.