Celia Carballo: “Los consumidores preferimos relacionarnos con aquellas marcas que se muestran más humanas”

Después de su época académica en Sevilla y una experiencia laboral de un lustro en Madrid, Celia Carballo (Badajoz, 1989) decidió volver a su tierra en 2018 para liderar la comunicación de varias empresas. En enero de 2022 decidió apostar por su propio negocio.

¿Cree que emprender y aprender van de la mano?

Absolutamente, sí. Desafortunadamente, el sistema educativo tradicional nos prepara para ser empleados y, en ningún momento, nos capacita para crear y gestionar nuestra propia empresa. Por eso, cuando surge la vocación de emprender durante nuestro desarrollo profesional, tenemos que estar preparados para un proceso de aprendizaje continuo. Investigar mucho, preguntar todo el tiempo y, sobre todo, practicar diariamente. Porque, en muchos casos, se aprende de los errores cometidos. En mi opinión, emprender solo es posible si estás dispuesto a aprender y a crecer continuamente.

¿Cuál es el error más frecuente que ve cometer a negocios y empresas en el marketing?

Uno de los errores más frecuentes que veo es la ausencia de una estrategia clara. Sin esto, las acciones de marketing tienden a ser desorganizadas y poco efectivas. Esto hace que las empresas se sientan frustradas porque es difícil alcanzar los objetivos deseados.

Otro error común es la falta de autenticidad. Las marcas tienen dificultades para conectar emocionalmente con su audiencia porque no son capaces de ser fieles a una identidad propia, por tanto las acciones de marketing no suelen reflejar al 100% los valores y la esencia de la empresa. Es muy importante que cada negocio desarrolle su propia voz y se concentre en lo que los hace únicos, para que, junto con una estrategia, puedan construir relaciones genuinas y duraderas con sus clientes potenciales.

¿Usted consigue marcarse horarios para el trabajo en su día a día?

Una de las ventajas de ser mi propia jefa es, sin duda, la flexibilidad horaria. Disfruto mucho de este beneficio de ser autónoma. Sin embargo, también soy consciente de cuándo soy más productiva, por lo que trato de establecer un horario que me permita aprovechar al máximo esos momentos de mayor rendimiento que, en mi caso, suelen ser las mañanas. Las tardes suelo dedicarlas a tareas menos pesadas o de menor carga creativa. No obstante, como tengo la libertad de ajustar mi horario, si necesito hacer gestiones personales un martes, lo hago. O si decido adelantar trabajo en la tranquilidad de un domingo también me lo permito. En la medida de lo posible trato de mantener un equilibrio saludable entre mi vida personal y profesional.

¿Cree que es un error asociar el marketing con sólo la venta?

Sí, considero que es un error. Porque si bien es cierto que la venta es el objetivo final de cualquier negocio (somos empresas, necesitamos facturar), el marketing abarca mucho más. El marketing tiene que tratar de establecer una conexión profunda con los clientes y de crear un vínculo emocional que trascienda la mera transacción comercial. Porque incluso cuando pensamos que estamos utilizando la lógica para comprar algo, son las emociones las que nos están moviendo para tomar esa decisión. Por eso, las empresas deberían poner más el foco en generar ese vínculo emocional a través de sus acciones de marketing. Porque la gente no compramos cosas, compramos aquello que nos hace sentir.

¿Cómo pueden las pequeñas empresas aprovechar el marketing sin un gran presupuesto?

Las pequeñas empresas no necesitan un gran presupuesto para invertir en marketing. Especialmente en la era digital en la que vivimos. Hoy en día, la mayoría de las redes sociales ofrecen un gran altavoz para llegar a potenciales clientes de manera gratuita. La mayor inversión que se requiere es el tiempo, la dedicación y el compromiso para crear y mantener una presencia digital activa y atractiva a través del marketing de contenido. Mi recomendación es invertir inicialmente en algún profesional del marketing que establezca la estrategia a seguir y un sistema de creación de contenidos efectivo y sostenible en el tiempo, para que después la empresa pueda crear publicaciones acorde a la hoja de ruta marcada.

¿Qué herramienta de marketing le parece más útil y práctica?

Personalmente, por el ámbito en el que yo me muevo, el marketing de contenidos es mi herramienta favorita. El contenido de calidad es súper importante para atraer a la audiencia adecuada y para establecer autoridad y confianza en una marca. Sin embargo, la elección de la herramienta más útil y práctica dependerá siempre de los objetivos específicos de cada negocio y de las características de su audiencia.

¿Cree que hay demasiada obsesión por aparentar ser perfecto dentro de las marcas?

En mi opinión, cada vez más. Las marcas están dejando de lado la obsesión por aparentar ser perfectas y están optando por mostrarse más cercanas, auténticas e incluso imperfectas. Creo que las marcas se están dando cuenta de que la honestidad y la autenticidad les acerca más a las personas y que los consumidores valoran más la transparencia que el perfeccionismo irreal. En general, los consumidores preferimos relacionarnos con aquellas marcas que se muestran más humanas.