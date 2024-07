Laura García: “Las redes sociales te hacen llegar a más público, pero nosotras preferimos el cara a cara”

Ha sido todo un ‘boom’ en Mérida. Laura García Prieto (Mérida, 1996) ha sabido cómo dar con la tecla en la capital romana con un negocio de ropa que tiene una forma muy genuina de vender sus prendas. La premisa de esta idea está clara “te ayudamos a sentirte guapa”, tal cómo reza su descripción de Instagram

¿Qué le inspiró a abrir una tienda de moda en Mérida?

Me inspiró mi pareja. Ni siquiera yo confiaba en mí. Siempre he sido una chica muy conformista. Te acostumbras a vivir con lo básico. Me pusieron la oportunidad con una llamada, él estuvo al lado para empujarme a esta bonita y loca aventura. De repente, supe que la vida hay momentos y oportunidades que si se te ponen delante por algo es.

¿Cómo describiría el estilo de su tienda?

Mi tienda tiene un estilo como digo siempre a mis clientas: “Muy Yo”. Si te gusta mi tienda es muy tú. Porque todos los artículos van a la misma onda (ríe). Un estilo diferente, original y en el que no falten los bordados,estampados y volantes (ríe).

¿Cuáles son sus criterios al seleccionar las marcas y productos que vende?

Al seleccionar mis productos siempre me hago la misma pregunta cuando me pongo a mirar catálogos o muestrarios: ¿Es original? ¿Le van a preguntar de dónde es esa prenda? Me gusta que mis productos sean diferentes a lo que suele haber en tiendas multinacionales que al final con el precio no se puede competir, pero sí creo que, con un buen producto en relación calidad-precio, puedes crear tu marca.

¿Qué desafíos ha enfrentado como empresaria de moda en Mérida?

Desafíos a creer en mí y apostar cada día por oportunidades únicas. Como por ejemplo que me avisaran para la televisión o para la revista de jóvenes. Todo esto en un año. He luchado mucho sin saber hacia dónde, pero consiguiendo poco a poco un destino muy bonito y especial. Todo eso gracias a mis clientas, seguidoras y, como no, no pueden faltar ni mi familia ni mi pareja (mi mayor apoyo).

¿Cómo se diferencia de otras tiendas de moda en la ciudad?

Todas las tiendas tienen su marca. Marca quiere decir su toque de personalidad. Mi tienda tiene mi marca y la marca de mis clientas que se van contentas cuando el principal objetivo es sentirse guapas. Nosotras hacemos un asesoramiento personalizado y sin mentir. Es decir, si desde nuestro punto de vista hay algo que no le favorece a la clienta, le damos otra opción o simplemente le decimos que se pase otro día que preferimos no venderle esa prenda. Porque nuestra base principal es que el cliente siempre vuelva y vuelva feliz sabiendo que nosotros estamos para ayudar y aconsejar no somos máquinas expendedoras de vender. Esa es nuestra marca, nuestra esencia y que no falte nunca la sonrisa que nos caracteriza.

¿Cuál es su estrategia para mantener a sus clientes comprometidos y regresar a tu tienda?

No hay estrategia. Solamente sinceridad y la mejor de nuestras sonrisas. Aparte de la ropa tan bonita que hay (ríe).

¿Cómo integra las tendencias actuales en la selección de productos para su tienda?

Las tendencias se integran, pero tengo que decir que a mí siempre me ha gustado ir diferente. La mayoría de las tiendas van por tendencia. Si quiero algo diferente, no puedo acogerlas al 100%. Como he dicho antes, mi tienda es muy yo. Las prendas intento que no sean igual.

¿Qué papel juegan las redes sociales en la promoción de su negocio?

Las redes sociales te hacen llegar a más público, pero nosotras preferimos el cara a cara. Nos encanta la gente. Tenemos ese don (ríe). Al final, socializar es bonito. Somos más de pie de calle. Socializar es bonito.

¿Cómo maneja la competencia en un mercado de moda tan dinámico?

No creo en la competencia. Cada uno hace su marca y tiene su manera de trabajar. Toda la energía que puedas echar mirando hacia lo demás, emplealo en ti y crecerás.

¿Qué consejos daría a alguien que quiere empezar su propia tienda de moda?

Se tú

¿Qué tipo de eventos o colaboraciones ha realizado para promover su tienda?

Mi outlet de aniversario fue una locura. Llené la calle de gente y daba la vuelta la cola para poder entrar en la tienda. Mi idea era tener un detalle con mis clientas por el maravilloso año, pero tengo que decir que se dio mucha publicidad y me llamaron varios canales. Fue una experiencia única

¿Cómo ha evolucionado su negocio desde que abrió las puertas por primera vez?

Ha evolucionado positivamente. El camino no es fácil y me ha costado mucho, pero vuelvo a lo mismo: poniendo toda la energía y siendo tú, todo se puede. Y a día de hoy estoy muy feliz y orgullosa de ello .

¿Cuáles son sus planes futuros para su negocio?

Crecer. Siempre crecer. Insistir, persistir y nunca desistir. Ese es el lema que una persona súper especial me inculcó.