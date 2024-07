José Manuel Núñez: "Extremadura tiene uno de los mejores patrimonios naturales de España, deberíamos estar muy orgullosos"

José Manuel Núñez Trancón (Aldeanueva de la Vera, 1999) es un enamorado de la naturaleza. Durante años ha divulgado las bondades de su tierra en redes sociales. Su máxima aspiración era aprobar la oposición de agente del medio natural para trabajar en su zona, algo que ha conseguido en los últimos meses. Ahora es el guardián de la naturaleza de la Vera.

¿Cuándo comienza a hablar en redes de la Vera?

En el 2020. Tras el incendio de Aldeanueva de la Vera, que ocurrió el 8 de agosto de ese año. Se quemaron unas 5.000 hectáreas, fue tremendo. A raíz de esa catástrofe empecé a divulgar los valores que tenemos, la naturaleza en general. Quería dar a conocer lo que tenemos aquí, en Extremadura.

¿Cuántos seguidores tiene ahora mismo?

En Instagram tengo 7.000 y en Facebook, 11.000. Esas son las redes que más utilizo. Tengo mucho alcance, en Facebook llego a miles de personas. Tengo vídeos con más de un millón de reproducciones. No sé por qué llego a tanta gente, pero así es.

¿Por qué cree que conecta con tanta gente? ¿Cuál es el secreto?

Yo creo que es la forma en la que explico los conceptos en los vídeos. Lo intento hacer de una manera muy sencilla, todo con imágenes de lo que voy hablando. Si menciono un pájaro, pongo la foto o el vídeo de él. Intento ser didáctico y divulgativo. Son vídeos cortos, sencillos y con muchas tomas distintas. Para todos.

Además no es un consumo pasivo. La gente no solo ve sus publicaciones, también interactúa mucho con usted.

Muchísimo, eso me gusta. Me habla mucha gente preguntando dudas relacionadas con el medio natural. Me preguntan qué pueden hacer si se encuentran una especie concreta, me comentan en referencia a las fotos que publico… Si hago una pregunta relacionada con un ave, por ejemplo, recibo cientos de fotos. El tema estrella son las setas.

Usted es agente del medio natural en Extremadura. A la hora de plantearse su futuro, ¿por qué decidió apostar por quedarse en el territorio?

Pues porque soy un enamorado de mi raíz. Yo quería ser agente del medio natural, estar trabajando en contacto con la naturaleza, y me quería quedar en la Vera: en mi pueblo y alrededores. Tenemos aquí un paraíso, porque lo es. La jungla verde es mil veces mejor para mí que la de cemento. Prefiero estar en contacto con el medio natural que vivir en la ciudad.

¿Cuánto tiempo estuvo estudiando para conseguir su objetivo?

Un año hasta que aprobé el teórico. Para el práctico, cuatro meses. En total, un año y medio. Saqué una de las notas más altas de Extremadura.

Y ahora está a punto de cumplir un año trabajando en su profesión soñada.

Sí. Empecé el 1 de septiembre de 2023. Era mi sueño y lo he cumplido, no puedo pedir más.

¿Cómo es el día a día del agente del medio natural?

Muy variado y siempre en contacto con la naturaleza… aunque tenemos también trabajo de oficina. Nosotros somos los guardianes de la naturaleza de Extremadura. Somos funcionarios de la Junta, los que velamos por la protección y la conservación del medio natural. Desarrollamos un gran abanico de funciones: desde control de temas de caza, vigilancias de vías pecuarias, temas de pesca, de corte de arbolado, trabajamos en incendios forestales como directores de extinción… ahora justamente hemos empezado con esto, tenemos guardias de 24 horas desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre. Son muchas funciones.

¿Y cuál es la que más disfruta?

La de la Educación Ambiental. Vamos a colegios y les explicamos a los niños nuestra función, los llevamos al campo… es lo que más me llena, ¡a pesar de que ahora mismo lo disfruto todo porque acabo de empezar! Cuando hacemos actividades en colegios, me gusta ver a los niños cuando les contamos quiénes somos.

¿Estamos orgullosos de ser una región con un patrimonio natural tan importante?

Deberíamos estar muy orgullosos de lo que tenemos. Tenemos que intentar que no se pierdan nuestras raíces, los valores de la tierra. Que no se nos olvide de dónde venimos. Tenemos uno de los mejores patrimonios naturales de España. Somos una comunidad que tiene de todo, me río de los que dicen que esto es un secarral. En el norte hay un montón de ecosistemas: montañas, las gargantas con sus especies en peligro de extinción, ríos, los espacios naturales… También están los espacios naturales protegidos que tenemos, el parque natural de Monfragüe, los 47 árboles singulares, monumentos naturales… hay muchísimas figuras de protección a valorar y a admirar.

¿Y el extremeño conoce su propio patrimonio natural?

Pienso que se conoce pero que no se valora tanto como se debería. Sabemos que está, a día de hoy se conoce casi todo, con los tiempos en los que vivimos y el acceso a todo que tenemos. Lo que nos falta es valorar la joya que tenemos.

Confiese cuál es su rincón favorito de la región. ¿A dónde no podemos dejar de ir?

(Suspira) ¡Uf! Es que no sabría qué decirte. Si tengo que elegir, me quedo con la comarca de la Vera.