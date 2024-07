Dani Jaén: «El día que en Extremadura dejemos de sentirnos inferiores, ¡vamos a flipar!»

¿Por qué decide dedicarse a la interpretación?

Siempre he tenido relación con las tablas, mi padre es músico, desde pequeño iba con él a las verbenas de los pueblos y de vez en cuando subía con él a cantar y contar chistes pero no fue hasta que en el colegio me apuntaron a clases extraescolares de teatro. Como disfrutaba tanto y me lo pasaba tan bien, tenía claro que quería ser actor.

Con el tiempo esa idea se fue disipando por la típica frase de “estudia algo con salida” por lo que tuve en mente estudiar Derecho, pero la cabra tira al monte. Con el apoyo de mis padres, me decidí a estudiar interpretación en la ESAD.

Usted ha sido nominado al Goya a Mejor Actor Revelación 2024. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo cuando recibe esa noticia?

Es una sensación rara, por una parte es fantástico que reconozcan tu trabajo a tanto nivel y poder compartir esa alegría con tu familia, tus amigos e incluso con gente de tu ciudad que te empieza a conocer a raíz de la noticia, pero por otra parte hay que saber gestionar los nervios y mantener los pies en la tierra.

¿Cómo recuerda el momento en el que se lo comunicaron?

Justamente salía de entrenar acrobacias y cogí el móvil para ver la hora y vi un montón de mensajes en el grupo de los actores y actrices de la película donde nos felicitaban a Alberto Lucero y a mí, porque compartimos candidatura. No me lo podía creer, estuve un rato pensando si me había dado un golpe haciendo un mortal y estaba soñando… Justo después llamé a mis padres. Fliparon.

¿Cuál es para usted el mayor reconocimiento en la vida?

La alegría con la que viven a mi alrededor cada buena noticia, cada nuevo proyecto, cada audición… y poder vivir de mi trabajo.

Usted se formó en Cáceres. ¿Por qué decidió apostar por hacerlo en Extremadura y no se fue a una ciudad más grande?

Uno de los principales motivos fue el dinero, vengo de una familia bastante humilde y me hubiera sido difícil poder estudiar fuera de mi casa. Por otra parte me gusta mucho Cáceres, vivo enamorado de su gente, su primavera, su patrimonio y su oferta cultural… Creo que Cáceres lleva años demostrando que es buen caldo de cultivo para artistas de cualquier disciplina.

¿Es sencillo trabajar en su sector teniendo raíces en la tierrina?

Sí y no. Me explico: “La tierrina” es muy pequeña y nos conocemos todos, por lo que es más fácil poder contactar con las productoras y compañías sin esa competencia voraz que hay en otros sitios, pero también considero que tener la primera oportunidad, como en todos lados, siempre es difícil.

Ha participado en series como 'Inés del alma mía' o 'La casa del dragón'. También en producciones más pequeñas. ¿En qué ambiente se siente más cómodo?

En las producciones grandes todo va muy deprisa a veces y que tienes que adaptarte a su ritmo de trabajo, pero por lo general son gente con muchos rodajes y te lo hacen fácil. Para mí la clave está en ser paciente con los compañeros, crear buen ambiente y ser educado, con eso cualquier rodaje se disfruta mucho más.

¿Se siente ejemplo para los jóvenes de la región?

Tanto como ejemplo no sabría yo qué decirte… Es demasiada responsabilidad. Más que ejemplo me gustaría servir de guía y echarle una mano a todo aquel que quiera dedicarse al mundo de la interpretación y que apueste en Extremadura.

¿Cómo ve el panorama para el joven extremeño?

Creo que Extremadura tiene mucho futuro pero necesitamos creer en él. Sí, ya sé que suena muy general y que es el discurso de siempre pero realmente pienso que esta es una tierra de posibilidades infinitas. Hoy en día no es necesario vivir en grandes ciudades, todo está conectado con internet. Los medios de transporte van mejorando, lentamente, pero mejoran y los precios, aunque suban, no son tan desorbitados como en comunidades más grandes. El día que dejemos de sentirnos inferiores, ¡vamos a flipar!.

¿Qué le falta a Extremadura para ser un lugar idóneo para los jóvenes?

Algo que considero fundamental es tener buenas comunicaciones con el resto de comunidades, poder llegar a cualquier punto del país rápidamente ayudaría a vivir aquí sin limitarte si tienes que desplazarte, eso y tener nuestras propias producciones evitando intermediarios. Por la parte que me toca es cierto que hay muchos rodajes en Extremadura, pero muchos vienen de otras partes de España y del mundo y sería interesante tener ficción “made in Extremadura”, ahí lo dejo.