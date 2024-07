Gallardo ofrece "estabilidad" al gobierno de Guardiola si rompe con Vox

El líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha insistido este jueves en ofrecer "estabilidad" al gobierno del PP en Extremadura si finalmente se rompe el pacto de gobierno con Vox. "Extremadura ha pasado de tener gobiernos estables a un circo permanente en el que un día hablamos de proyectos conjuntos y otros de rupturas", ha lamentado Gallardo, que considera que la región está viviendo "el peor momento de sus 41 años de autonomía porque cada vez depende más de las decisiones que Feijóo y Abascal toman en Madrid".

En declaraciones a los medios en Cáceres, Gallardo ha recodado que el PSOE ya tendió su mano al PP para sustituir a Elena Nevado en la Mesa de la Asamblea, que la rechazó, e insiste ahora en ofrecer estabilidad para que Guardiola pueda gobernar en solitario ante la ruptura con Vox. "Lo que me preocupa realmente es Extremadura", afirma el líder socialista, que asegura que esa estabilidad que ofrece el PSOE "sigue estando ahí" para evitar, por ejemplo, unas elecciones si la formación de Abascal cumple su amenaza.

Gobierno en minoría

"Guardiola tendrá que gobernar en minoría o hacer lo que considere, ellos serán los responsables de la inestabilidad si realmente rompen el Gobierno y crean un problema a Extremadura", afirma. Frente a ello, el PSOE dará estabilidad siempre "a esas políticas que tengan que ver con el bienestar de la región", pero no al PP que eligió unos compañeros de viaje "que le han salido inestables", ha defendido.

Con PP y PSOE empatados a 28 escaños en el Parlamento regional, Gallardo descarta presentar una moción de censura si Guardiola opta por gobernar en solitario: la mayoría (33 diputados en la Asamblea de Extremadura) sigue estando en manos de los cinco diputados de Vox, ya que Unidas por Extremadura solo tiene tres. "Yo con Vox no quiero gobernar porque no me une a ellos absolutamente nada. Somos el agua y el aceite. Yo no podría nunca estar en un gobierno donde hay un partido que no defiende los principios más elementales de nuestra Constitución. Guardiola parece que sí puede gobernar con ellos. Es su responsabilidad", ha concluido Gallardo.