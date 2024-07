Buxadé carga contra Ignacio Higuero: "Se apega al sillón"

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha cargado contra el único consejero de la formación en la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, que este viernes se ha negado a dimitir tras la ruptura de los gobiernos autonómicos del PP y Vox. "Se apega al sillón", ha dicho Buxadé, que ha lamentado que Higuero no se haya unido a la "defensa de los principios y de las políticas" del partido. Ha mostrado "comprensión desde el punto de vista personal", pero "desde el punto de vista político la decisión de Vox es clara".

"Él se quiere quedar como consejero y por tanto se apega al sillón, se apega a la posición de poder como consejero, pero repito que lo entiendo y lo entendemos todos en el Comité Ejecutivo Nacional ayer mismo", ha explicado el dirigente de Vox en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la decisión del consejero que designaron en Extremadura de desobedecer a su partido.

Buxadé ha asegurado que Higuero ya no forma parte de Vox "porque Vox no está en esos gobiernos con el PP", dado que para el partido dirigido por Santiago Abascal "la política inmigratoria en España no la puede dictar (Pedro) Sánchez". "Sánchez y Von der Leyen le dictan la política inmigratoria a Feijóo, y este la impone a los presidentes regionales de los gobiernos de coalición del Partido Popular", ha agregado.

Ignacio Higuero, que fue designado por Vox en virtud del acuerdo de gobierno que mantenían PP y Vox en Extremadura, continuará en el puesto de consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, después de trasmitirle a la presidenta extremeña, María Guardiola, "su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la Consejería", algo valorado por la dirigente 'popular' como "un paso valiente y comprometido".