Nacho Mangut: “Para ganar en Pasapalabra no sirve con la cultura general, hay que estudiar el diccionario”

Con una amplia formación, este graduado en ingeniería industrial también es técnico en dirección y gestión de proyectos y con un grado profesional de piano es profesor funcionario de secundaria y bachillerato desde 2023 en la especialidad de matemáticas. Pero si por algo es conocido Ignacio Mangut Romero (Badajoz, 1992) es por su paso por concursos como ‘Pasapalabra’ o ‘El Cazador’.

¿En qué momento decide ir a ‘Pasapalabra'?

Veo el programa desde que soy un niño y siempre se me dio bien. A los 19 decidí presentarme al casting. El motivo principal fue que tuve bastante tiempo libre en verano y que mis familiares y amigos me animaron a que lo intentara.

¿Le para mucha gente por la calle o le piden fotos?

En Badajoz me siguen parando, sí. Estoy muy agradecido por ello. Ya hace casi cuatro años que participé por última vez en el programa diario. Es cierto que he seguido saliendo en especiales, y estuve un programa en El Cazador, pero es increíble que la gente siga animándome por si vuelvo, y que se acuerden de mí después de tanto tiempo.

¿Lo considera una forma de ganar un dinero extra o fue más bien una diversión?

Lo considero una forma de ganar dinero, sí. Incluso sin haber conseguido el bote gané una cantidad de dinero que me hizo tener mucha tranquilidad. No lo considero una forma de ganarse la vida, pues hay muchos factores que no dependen de uno mismo y no es algo seguro, pero es cierto que si se te da bien y te preparas adecuadamente, puedes conseguir una buena cantidad de dinero.

Estuvo durante más de 100 programas, una gran cifra: ¿Se preparaba cada programa o es cuestión de una amplia cultura general?

Estuve 124 programas, pero por algún motivo en las noticias que hay publicadas por ahí solo me cuentan los de Antena 3. Si contamos los de BOOM y el de El Cazador, hacen 130. Para ganar en Pasapalabra no sirve con la cultura general, hay que estudiar el diccionario. Para El Cazador y para BOOM si que me preparé bastante menos, pues es cierto que con una buena cultura general puedes hacerlo bien.

También estuvo en ‘El Cazador’ de TVE. ¿Qué le llamó la atención de este programa?

Estaba preparando las oposiciones y no podía plantearme participar en ningún concurso de larga duración. El Cazador es solo un día y además es un concurso que me encanta. Como espectador valoro positivamente que es un concurso donde se contesta un gran número de preguntas que son de temas muy variados y además es importante ser rápido.

¿Cómo pudo compaginar su vida en pantalla con el día a día laboral?

Fue muy duro. Es más, el día que perdí fallé Serbia, una palabra facilísima, la fallé porque ya no podía más. Por muchas cosas que sepas, cuando el cansancio te supera, fallas. Grabábamos dos días a la semana, me organizaba para sacar adelante el trabajo en los otros tres días. En aquella época trabajaba en la universidad. Es cierto que grabé en unos meses en los que no tenía mucha docencia, pero aún así, mi ritmo de vida era insostenible.

¿Recomienda a la gente vivir esta experiencia televisiva?

Recomiendo ser coherente y realista. Hay que saber hasta donde se puede llegar y no autoengañarse, pues no todo el mundo tiene la capacidad para poder ganar un bote o ser centenario de un concurso. Si tienes tiempo, ganas y capacidad, entonces te lo puedes plantear, y te lo recomiendo, claro. Pero siempre teniendo muy presente que en la tele hay muchas cosas que no dependen de uno mismo. En los concursos influye el azar, influyen los nervios y también el contexto vital de cada concursante.

Si lo que quieres es vivir la experiencia y conocer la tele por dentro, entonces estupendo. Pero si tu objetivo es intentar triunfar en los concursos, es mejor pensarlo bien, valorar si tus condiciones son buenas para intentarlo, y entonces ponerte a ello, pues es posible que si no lo consigues, te frustres profundamente.

Pero además de todas estas experiencias televisivas, tiene una vida que va mucho más allá: ¿Le molesta que solo le reconozcan por salir en televisión o lo encuentra natural?

No es ninguna molestia, la gente me trata con mucho respeto y cariño. Siempre se lo agradezco y estoy encantado de que lo hagan.

¿Cuántos mensajes le han llegado al móvil con una foto suya saliendo por la tele en todo este tiempo?

Incontables.

¿Se plantea volver a alguno de estos programas o probar suerte en otro del estilo?

Saqué las oposiciones en 2023 y durante un tiempo no puedo pedir excedencias. A corto plazo, esto lo complica todo. Podría participar en concursos donde las participaciones no se alarguen . Una vez pase este periodo de tiempo, si, está claro. No es algo que dependa solo de mí. Los concursos te buscan, pero yo sigo mejorando cada día. Cuando surja la oportunidad, volveré. Ya sea a pasapalabra o a otro que me guste.

¿Alguna anécdota que recuerde de todas esas intensas jornadas de grabación para la pequeña pantalla?

No es una anécdota especialmente graciosa, pero al grabar en 2020, cuando estábamos confinados, el panorama era muy curioso. Desde que me montaba en el coche de camino a la grabación, éramos el único coche en la carretera, y dentro de los estudios estábamos prácticamente solos, sin público y con pocos trabajadores. Era una sensación rarísima, parecía una partida de juegos de mesa en una gran nave industrial. Incluso grabábamos nosotros mismos los aplausos que luego sonaban en televisión, y lo curioso es que luego desde casa se veía todo bastante natural.