Javier Atienza: “Emprender aquí significa poder contribuir al desarrollo económico de la región”

Desde hace más de una década Francisco Javier Atienza Gonzalez (Badajoz, 1988) ayuda a emprendedores en marketing digital, desarrollo de marca y consolidación de negocios. Ha llegado a colaborar con Decathlon y Goiko, o importantes ciudades de España, como los Ayuntamientos de Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

En un mundo tan saturado, ¿dónde está la clave en saber llegar a un público objetivo?

Imagina un mercado medieval repleto de puestos y vendedores. Cada uno grita más fuerte que el otro para captar la atención. En nuestro mundo digital, esto se traduce en ruido compuesto por contenidos y anuncios. La clave, entonces, no es gritar más fuerte, sino susurrar las palabras correctas al oído adecuado. El secreto está en el enfoque personalizado. En conocer profundamente a tu audiencia, sus necesidades y deseos, y hablar su idioma, en términos de sus intereses y valores. Debemos ser auténticos y especialistas. Conocer a fondo a tu público objetivo permite crear mensajes que resuenen con sus experiencias únicas y necesidades individuales. Es como encontrar la frecuencia exacta en la que sintoniza tu audiencia.

¿Ser freelance le lleva a ser libre o a una vida con muchas horas de trabajo?

Si eres bueno en lo tuyo y disfrutas con lo que haces buscarás ambas cosas: ser libre y tener muchas horas de trabajo. Las horas de trabajo las distribuyes entre tu tiempo y el de tus colaboradores. Cuantas más horas de trabajo, mejor porque puedes delegar y crear equipo y colaboraciones gracias a tu demanda que generas. También depende de la definición de libertad. Para mi, ser libre es poder decidir en todo momento qué hago con mi vida, no tener una limitación horaria y geográfica. Me encanta mi trabajo y no me cuesta trabajo. Disfruto cuando llega el lunes. Esto solo lo entiende quien siente pasión por lo que hace. Cuando se da esta circunstancia, trabajar muchas horas no es un problema, sino todo lo contrario. La libertad del freelance no es tanto una ausencia de horarios, sino el poder de elección. Puedes elegir tus proyectos, tus clientes y tu ritmo de trabajo. Sin embargo, esta libertad viene acompañada de la responsabilidad de gestionar tu tiempo y recursos, lo que a menudo se traduce en largas horas de trabajo si no eres ordenado ni tienes definidas tus prioridades.

¿Cuál cree que es la mejor forma para vender online?

La mejor manera de vender online es creando una experiencia de compra que sea fácil, personal y atractiva. Esto significa entender no solo lo que el cliente quiere, sino también cómo y cuándo lo quiere. Además de crear una experiencia de compra fácil, personal y atractiva, es fundamental incorporar un entendimiento profundo de la psicología del consumidor. Esto implica no sólo saber qué productos prefieren, sino también entender sus motivaciones de compra, sus miedos y sus deseos. La personalización es clave.

Se asocia mucho el mundo del marketing digital con ‘vender humo’. ¿Cree que hay parte de razón en eso?

Es cierto que algunos aspectos del marketing digital han sido criticados por ser superficiales. Sin embargo, cuando se hace correctamente, el marketing digital es una herramienta poderosa para construir relaciones auténticas y duraderas con los clientes. El marketing digital, como cualquier herramienta, puede ser mal utilizado para crear expectativas irrealizables o promover productos de valor cuestionable. Esta percepción de "vender humo" surge cuando las estrategias se centran más en la persuasión agresiva que en la creación de valor real para el cliente. El marketing digital ético no solo es más sostenible a largo plazo, sino que también construye una base de clientes leales y confiados.

¿Conoce o ha padecido el famoso ‘síndrome del impostor’?

El síndrome del impostor es común en campos de rápida evolución como el marketing digital. La clave para superarlo es recordar que el aprendizaje y el crecimiento son procesos continuos, y que cada profesional aporta su propio valor único. La clave para superar este síndrome es reconocer que todos, sin importar su nivel de experiencia, están en un proceso de aprendizaje constante. Reconocer los propios logros y aceptar que el perfeccionismo absoluto es una meta inalcanzable puede ser liberador.

Cuando se está empezando en el mundo de los negocios digitales, ¿cuál cree que es la mejor forma de empezar a hacer clientes?

Al comenzar en los negocios digitales, enfócate en construir relaciones y ofrecer valor real. Las redes sociales y el marketing de contenido son excelentes herramientas para empezar a construir una base de clientes leales. Otra estrategia clave es el networking y la colaboración. Participar en eventos de la industria, webinars y foros en línea puede ayudar a construir relaciones y establecer credibilidad en tu campo. Además, asociarse con otras marcas o influencers que compartan un público objetivo similar puede ser una manera efectiva de expandir tu alcance y atraer nuevos clientes.

¿Qué le animó a emprender y a apostar por su idea de negocio en su tierra?

Me gusta tener la libertad de irme cuando quiera y la comodidad de no querer irme nunca.

Con la comodidad me refiero a tener cerca mi familia, mis amigos y un entorno lleno de ventajas que en otros lugares del mundo es imposible: calidad del aire, el clima, ausencia de ruido y tráfico, grandes zonas verdes y un sin fin de opciones que tiene Extremadura y en mi caso en particular, Badajoz. Emprender en mi tierra fue también una decisión emocional. Quería demostrar que el éxito no está limitado a las grandes ciudades o centros empresariales. Hay un enorme potencial en aprovechar los recursos locales, tanto naturales como humanos, y en crear oportunidades que benefician a la comunidad. Además, emprender aquí significa poder contribuir al desarrollo económico de la región, creando empleo y fomentando la innovación.