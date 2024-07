José Manuel Álvarez: «Soy feliz con lo que vivo y con lo que hago y no me arrepiento de aquello que en su día elegí»

¿En qué momento toma la decisión de ser sacerdote?

Desde pequeño estuve muy ligado a la comunidad parroquial de mi pueblo, Villanueva del Fresno. A través de la invitación del párroco fui a una experiencia al seminario con 13 años y decidí entrar en el seminario menor. Poco a poco mi futuro se me planteaba desde la medicina, aunque viendo la vida de algunos sacerdotes, me volvió a ilusionar su modo de vida y me planteé en bachillerato la vocación sacerdotal, ingresando en el seminario mayor al finalizar esta etapa de estudios.

¿Se sintió respaldado por familiares, amigos y conocidos?

Ciertamente, recibí el apoyo de todos los que me conocían con sorpresas también para algunos. Pero, poco a poco, me enteré de que a algunos no les hacía mucha ilusión. Aún así siempre me apoyaron, tanto familia como amigos. Al finalizar mis estudios y ser ordenado, todos me mostraron su apoyo y alegría. Ciertamente no es muy típico tener un hijo, hermano o amigo cura.

Se dice que es una profesión en peligro de extinción. ¿Está de acuerdo?

Vivimos en una sociedad diferente, en un mundo cambiante, donde hay que reubicarse y reinventarse. El sacerdocio (vivido como vocación y no como profesión) de hace un siglo no puede ni debe ser el mismo en nuestros en cuanto a la praxis del mismo. El ser humano sigue en la búsqueda del bien y la verdad, así lo creo firmemente. Por tanto, seguimos proponiendo a Cristo como salvador, sanador, bondad y verdad. Los sacerdotes tenemos la misión de llevar a los fieles al encuentro con Cristo y esa misión no es posible que se extinga. Si la iglesia fuese creación humana no seguiría en pie. Es una época diferente, con matices distintos. Salir del número en la masa es difícil, por eso sorprende vivir una vocación distinta.

¿Se sorprenden sus feligreses al ver un párroco tan joven?

Los fieles más mayores que sorprenderse se ilusionan al descubrir que, aunque en menor número, Dios sigue dando nuevos pastores para su pueblo elegido. Quizás se sorprenden más aquellos que no son creyentes o están alejados, pero es una manera de testimoniar que aquello que parece obsoleto para muchos, sigue siendo enriquecedor para tantos que vemos un modo de entregar la vida a los demás por Cristo y su Iglesia.

¿Cada vez cree que va menos gente a misa?

No es cuestión de opinión sino de datos objetivos, la asistencia a la eucaristía se ve reducida en participación de fieles. No lo veo alarmante, como he dicho estamos en un cambio de época y de estructuras sociales. No soy yo quien diga el método para la transformación mundial, pero estamos en un proceso de cambio profundo.

Seguimos buscando algo o alguien que llene nuestra vida, y Cristo sigue esperándonos para llenar esos vacíos existenciales.

¿Qué ceremonia le hace más ilusión: bautizo, boda o comunión?

He tenido la suerte de bautizar a algunos adultos. Personas que han tomado la decisión de seguir a Cristo con una edad suficiente para decidir si quieren ser cristianos y aceptar el camino de Dios. Es emocionante ver cómo el espíritu sigue impulsando a la humanidad hacia el encuentro del Resucitado. La fe es un don y tarea que se desarrolla en el día a día. Comprometerse a ello complica la vida, pero la plenifica.

¿Qué recibimiento tuvo en La Zarza? ¿Ha notado algún cambio en cómo le trata la gente en todo este tiempo?

Los cambios siempre son difíciles y también es complicado adaptarse a un nuevo lugar y que ese lugar se adapte al nuevo que llega. Pasado el periodo de adaptación, me encuentro feliz en estos lugares y me he sentido acogido tanto en Alange como en La Zarza. Con el tiempo vas creando lazos de amistad, con mucha gente y poco a poco te van haciendo sentir parte de su pueblo, por tanto, ese trato con la gente es enriquecedor para mí e intento cuidarlo.

¿Qué es lo que más le hace disfrutar de su oficio?

Lo que más me gusta de mi oficio es poder disfrutar del trato con la gente, acompañándolos en sus momentos de alegría y en sus momentos de dificultad y dolor. Para ello me gusta hacerme cercano en ambientes que no son solamente eclesiales para llegar a aquellos que no conocería si yo no saliese de lo estrictamente religioso. Cuando empiezas a conocer a la gente y a interactuar con ellos vas poniendo rostro vas aprendiendo qué tipo de cosas deben hacerse y qué tipos de cosas no funcionan en cada sitio. Vivir como uno más en medio del pueblo es fundamental, siempre y cuando no se pierda la identidad de cada uno y teniendo presente que siempre soy Sacerdote esté en el ambiente que esté.

¿Alguna actividad que le guste hacer especialmente durante su tiempo libre?

En mi tiempo libre me gusta disfrutar de mi familia, de mis amigos, de aquellos lugares que me ayudan a descansar. Me gusta el arte, la música, la lectura y, algo menos, el deporte. Aunque también me gusta conocer el paisaje de cada lugar en el que me encuentro. De vez en cuando toca hacer alguna pequeña ruta senderista.

¿Recomendaría a otros jóvenes dar el paso que usted ha dado?

Realmente los jóvenes no contemplan como una opción este modo de vida. Después de cuatro años puedo decir que soy feliz con lo que vivo y con lo que hago y que no me arrepiento de aquello que en su día elegí o, mejor dicho, descubrí que era mi lugar en el mundo. Estoy convencido de que todos tenemos un lugar que tenemos que ocupar, que hemos sido creados para algo, que no somos únicamente fruto de un azar, sin sentido, sino que tenemos que pensar y discernir para qué hemos venido a esta tierra. Por esto, no animo a los jóvenes a ser sacerdotes, sino a pensar realmente qué quiere Dios de nuestra vida, qué sentido tiene nuestra existencia, cuál es el lugar que debo ocupar, contemplando que el sacerdocio y la vida consagrada son también una opción. Ante todo, lo que sí les diría es que no tengan miedo de elegir su futuro, digan lo que les digan, el futuro de cada uno es nuestro, exclusivamente nuestro. Sólo Dios puede ayudarnos a descubrirlo.