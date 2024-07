Pilar del Puerto: "La crítica es un tema recurrente y la motivación central en mi trabajo"

Pese a su juventud, a Pilar del Puerto Hernández González (Plasencia, 1997) no le faltan méritos, como el premio extraordinario del Grado en Bellas Artes por ser el mejor expediente académico de su promoción. Su trabajo se ha expuesto en museos, centros culturales y galerías del territorio español, así como en Canadá, Croacia, Italia y Japón.

¿Cómo definiría el arte?

No podemos olvidar que el lenguaje y, como él, las definiciones, son elementos culturales cambiantes que dependen de un consenso social en el que existen mecanismos de validación. El arte tiene que estar situado; es decir, tiene que hablar del ahora. Debe ser capaz de debatir y repensar la sociedad en la que vivimos. Corresponde a las artistas la labor de observar con detalle cómo vivimos y ser capaces, empleando los lenguajes del arte, de revelarlo. De despojarlo de lo innecesario. Como si pasaramos la realidad por un tamiz, para que la obra recoja únicamente lo esencial. Lo justo, para que, en el acto de reconocer una obra, de encontrarnos con ella, podamos continuar con muchas más preguntas que antes.

¿Qué le inspira para crear arte conceptual?

Soy una persona bastante crítica. De las que pueden llegar a incomodar en determinados ambientes. No porque sea pesimista, ni mucho menos. Sino porque confío en que lo establecido no es estático; simplemente hay que insistir un poco para poder transformarlo. Una de mis mejores amigas dice que, cuando hay un problema, mi impulso natural es siempre el de buscar soluciones. Soluciones inmediatas que pueden funcionar mejor o peor, pero soluciones. Y es precisamente esta búsqueda inconformista lo que creo que motiva mi trabajo. Esa búsqueda de alternativas o esa llamada a “pensar juntas” a través de la práctica artística es lo que me ha hecho siempre querer formar parte del mundo del arte.

¿Qué papel juega la imaginación en su trabajo?

La imaginación, como parte de la creatividad, es algo que se ejercita y resulta imprescindible en la producción artística. Además, últimamente estoy incluyendo estrategias de ficción especulativa en mis instalaciones, especialmente en las sonoras. Creo que es una forma muy interesante de producir pensamiento crítico.

¿Cuál es el equilibrio entre estética y concepto en sus trabajos?

Me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque es una cuestión que trato de tener siempre muy presente. Tenemos que ser conscientes de que, en la actualidad, el exceso de información actúa como barrera contra la atención. Aunque mis obras, a priori, no muestren una imagen impactante, actúan desde lo simbólico, buscando conectar desde el detalle, desde lo sutil. Intento jugar con estrategias de extrañamiento para que podamos encontrar preguntas en objetos invisibles para nuestras miradas cansadas.

¿Qué influencias creativas han moldeado su estilo artístico?

Cuando escribo un texto, al igual que cuando produzco una obra, me gusta decir que intento hacer una trenza en la que se mezclan, en primer lugar, referencias provenientes de la filosofía. En segundo lugar, ejemplos de prácticas artísticas contemporáneas. Y por último, problemáticas sociales y culturales. Esta trenza conforma mi trabajo y mi forma de pensar. Y en ella nunca faltan pensadoras como Remedios Zafra o artistas como Teresa Margolles, entre muchas otras.

¿Cómo integra elementos de la cultura contemporánea en su obra?

Un buen amigo, que también es artista, siempre dice que conectamos mejor con las obras cuando hay algo en ellas que nos hace re-conocerlas. Es decir, cuando una parte, por muy pequeña que sea, nos resulta familiar. Ese "volver a encontrarte" con algo desconocido provoca una ilusión de nostalgia que facilita esa apertura de la que hablaba antes. En mis obras hablo de redes sociales, de amor, de conversaciones con chat-GPT, de mujeres, de felicidad… de todo lo que forma parte de nuestra cotidianeidad. Pero se está viendo transformado por el cambio de paradigma que está provocando el uso de la tecnología.

¿Hay algún tema recurrente o motivación detrás de su trabajo?

¡Claro! La crítica es un tema recurrente y la motivación central en mi trabajo. Con mis prácticas artísticas hablo de cuestionar y desafiar las estructuras sociales, culturales y políticas predominantes, promoviendo una reflexión crítica y un diálogo activo. Esto hace que mi obra vaya creciendo conmigo y desplazando ligeramente el foco.

¿Cómo cree que el arte conceptual puede impactar en la sociedad?

El arte conceptual promueve nuevas formas de pensamiento y diálogo al involucrar a la sociedad en una reflexión activa y crítica. Tiene la función de visibilizar problemas sociales y políticos que a menudo permanecen ocultos.

¿Qué proyectos o ideas tiene para el futuro en tu carrera artística?

Actualmente, tengo varios proyectos en marcha. Tanto en solitario como en colaboración con el colectivo XenoVisual Studies (XVS), del cual soy cofundadora junto con Mar Osés y Esther Rizo. XVS es un proyecto interdisciplinario al que dedicamos mucha ilusión y esfuerzo, centrado en explorar las nuevas visualidades que emergen del uso de las inteligencias artificiales para la creación de imágenes con perspectiva de género. En cuanto al futuro, solo puedo decir que me encanta mi trabajo, que siempre estoy abierta a colaborar en todo lo que me propongan y que seguiré haciéndolo lo mejor posible y con la misma dedicación.