No habrá peajes en las autovías que se construyan con inversión privada

No habrá peajes en las autovías extremeñas. El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, anunció hace tres meses la intención de la Junta de Extremadura de recurrir a la inversión público-privada para acometer proyectos de gran envergadura, como son las autovías de Zafra-Jerez, Badajoz-Olivenza, Cáceres-Miajadas y el último tramo de la Ex-A1. La medida no ha terminado aún de formalizarse, pero sí que se han mantenido ya encuentros con las empresas del sector.

Así lo comunicó ayer el director general de infraestructuras viarias, David Herrero, durante su intervención en la comisión de Infraestructuras de la Asamblea de Extremadura. «El modelo sobre el que trabajamos está siendo muy bien acogido por las empresas extremeñas, ya nos hemos reunido con unas cuantas y lo ven como una vía para generar riqueza y empleo. Es un momento favorable por el apoyo de las entidades financieras, es una oportunidad de negocio», apuntó Herrero en su intervención para responder a una pregunta formulada por el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías.

Según informó el director general, con esta fórmula el Ejecutivo autonómico no deberá aportar ninguna cantidad hasta que la infraestructura en cuestión esté del todo ejecutada. «No queremos el modelo de las radiales (de Madrid) no va a ser por peajes ni nada de lo que se parezca, las infraestructuras seguirán siendo de libre disposición. En este tipo de fórmulas los riesgos están calculados y los costes para la administración también. La consejería no hará desembolso hasta la finalización de la obra, el promotor actúa a riesgo y ventura», aclaró.

Ya no hay fondos europeos

Justificó además la decisión de recurrir a esta alternativa ante la imposibilidad de poder ejecutarlas con fondos propios o con inversión europea, que desaparecerá a partir de 2026. «No tenemos fondos europeos para nuevas infraestructuras, pero tenemos proyectos que hay que acometer. Este es un nuevo modelo que queremos que implantar, tenemos que buscar nuevas fórmulas», agregó.

Según explicó Herrero, esta colaboración público-privada se contempla en la ley de contratos de servicios públicos y ya se utiliza en otros países europeos e incluso se ha puesto en marcha también en comunidades como Castilla-La Mancha, Murcia o Aragón. Y se ha barajado también desde el Gobierno de España: Transportes anunció en abril su disposición a explorar un modelo de contratación colaborativo entre el Estado y las empresas privadas para poder hacer frente a la inversión requerida de 100.000 millones de euros estimada hasta 2030 en infraestructuras.

La previsión de la Junta es que, tras el verano, estén listos el proyecto y los contratos. «Queremos pasar de la foto en blanco y negro de Extremadura a una foto a color y para ello hay que buscar otras fórmulas para que los extremeños tengan las infraestructuras que se merecen desde hace muchos años», apostilló David Herrero.

Sin noticias del sistema antinieblas en el aeropuerto

En la comisión también se trató el transporte aéreo. La Junta de Extremadura ha vuelto a insistir en la necesidad de implantar un sistema antinieblas en el aeropuerto de Badajoz. «Ya está solicitado, pero parece que al ministerio se le ha olvidado porque desde febrero no tenemos noticias», advirtió el director general de Transportes, Cristóbal Maza.

De otro lado, también informó de que se tramita la ejecución de ocho nuevos aeródromos en Almendralejo, Badajoz, Ribera del Fresno, Mérida, Montijo, Tujillo, Guadalupe y Alía. A los que se suma el que se construirá en la ciudad de Cáceres, para el que ya se estudian las ubicaciones.

De mismo modo, se ha autorizado ya también la ejecución de nuevos helipuertos en Valencia de Alcántara, Serradilla, Plasencia, Pinofranqueado, Jarandilla de la Vera, Hoyos, Cáceres, Guadalupe, Manchita, Herrera del Duque y Calera de León. Y un hidroaeródromo que se ejecutará en el pantano de Alange y que se construirá con iniciativa privada. «Los aeródromos cumplen diferentes funciones, como para emergencia sanitaria o lucha contra incendios y son una puerta de acceso a Extremadura para un turismo cultural, cinegético, de naturaleza y gastronómico, que deja bastantes recursos en Extremadura por su alto poder adquisitivo», apuntó el director general de Transportes en su intervención.