Jorge Liaño: «Cuanto más pienses que sabes, menos sabes realmente»

Antes de sus 30 años cuenta con una amplia formación y está trabajando. ¿Está satisfecho o quiere más?

Considero que mi formación es limitada. Y además tengo la sensación de que siempre voy a pensar esto. Porque a medida que profundizo en un tema, siempre aparecen nuevas dudas. Creo que cuanto más pienses que sabes, menos sabes realmente. Lo que sí estoy haciendo bien es reunir todas las piezas del puzzle y tener una visión holística de todo lo que puede ser relevante para ayudar a las personas a mejorar su salud y rendimiento. Después, con todas las piezas en la mesa, resulta más fácil encajarlas según las preferencias de cada uno. En mi caso, los campos que más me gustan y hacia dónde dirijo mi formación son el dolor y el rendimiento deportivo.

En qué momento decide presentarse a Míster RNB?

Contactaron conmigo por redes sociales y creía que era una broma o una cuenta falsa. Nunca antes había tenido contacto con ese mundo y además mi repercusión en redes era muy baja. No me cuadraba que se hubieran fijado en mí. Pero después de una conversación telefónica y buscar información sobre el certamen, aunque es cierto que tuve dudas causadas por el desconocimiento y por mis injustificados prejuicios, pensé que no tenía nada que perder y que si esa oportunidad había llamado a mi puerta sería por algo. Así que, acepté.

Qué le aportó esta experiencia?

Me aportó conocer a personas muy interesantes, muy trabajadoras y extremadamente comprometidas con su misión y su labor. Me dió a conocer un mundo nuevo que me gustó mucho más de lo que esperaba. Me llevé amistades en cada rincón del país que me sorprendieron por su educación, su saber estar y su buena energía. Pero lo más importante, esta experiencia me enseñó algo que llevaba tiempo sin intentar seguir explotando. Mi capacidad de adaptación y mi valía en ambientes desconocidos. Me devolvió las ganas de seguir buscando experiencias en mi vida para sentirme capaz y desarrollar mis habilidades más desapercibidas en la rutina diaria.

Además, usted es entrenador personal: ¿Cree que cada vez más gente se pone más en manos de profesionales como usted para que le diseñen un trabajo físico más especializado?

Sin duda. El público que reclama este tipo de servicios es muy diverso. Personas con alguna patología que requieren un profesional especializado, otras que les gusta el ejercicio físico pero no saben cómo programarlo o realizarlo, atletas que buscan rendir más en su deporte o simplemente gente que puede permitírselo y le gusta que alguien se centre exclusivamente en ellos. Además ayuda mucho que la evidencia científica valide la importancia del ejercicio físico y el resto de profesionales de la salud recomienda comenzar con un entrenador personal a sus pacientes. Lo cierto es que levantas una piedra y aparecen tres nuevos centros de entrenamiento con este tipo de servicios. La oferta a día de hoy es amplia porque la demanda también lo es. Aunque estos centros que ofrecen entrenamiento personal también suelen ofrecer otros servicios de grupos reducidos, ya que solo del entrenamiento personal no es tan fácil subsistir.

Además, es readaptador. Dicen que este es un perfil cada vez más necesario y demandado. ¿Está de acuerdo?

Readaptador es un término que se usa en mi sector para designar a un profesional del ejercicio o entrenador con conocimientos para tratar una lesión o patología. Y en este caso sí considero que cada vez más entrenadores se formen en esto y que sea necesario, básicamente porque es rara la persona que alguna vez no ha tenido una molestia, una dolencia o alguna lesión. Y cualquier persona que se designe a sí mismo como un profesional intentará buscar soluciones o respuestas a porqué sucede eso o cómo puede ayudar a su cliente.

Por si todo esto fuera poco, también le va el baloncesto. ¿Le da tiempo a todo?

El baloncesto me ha acompañado toda mi vida de una manera u otra. Y es lo que más ha influido en mi vida. Así que siempre hay tiempo para ello. Ya sea practicarlo con mi círculo de amistades, que además conseguí gracias a este deporte, ver a mis equipos competir o entrenar y tecnificar a algunos jugadores como estoy haciendo actualmente.

Con todo esto, ¿le queda algo de tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer en estos ratos?

El tiempo libre que queda cuando no estoy trabajando o formándome, que es más bien poco, lo vuelco en estar con las personas que me dan felicidad. No hay otro hobbie en mi vida que estar con ellos.

¿Cuáles considera que son sus próximas metas a lograr?

Seguir formándome en lo que me apasiona. Continuar dando el máximo en mi trabajo y preocuparme por las personas que confían en mí, además de buscar formas de capitalizarme para destinarlo a la formación, a tener una buena calidad de vida y sobre todo a vivir experiencias con mi gente.