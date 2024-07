Extremadura, ‘al naranja vivo’

El mapa de Extremadura continuará este viernes teñido de amarillo y naranja. La región se mantiene en alerta por calor, con temperaturas que pueden superar los 40 grados sobre todo en las comarcas de las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros, la Serena y en la Siberia extremeña. Este jueves, además, cuatro de los diez municipios más calurosos del conjunto nacional pertenecían a Extremadura, todos ubicados en la provincia de Badajoz. En concreto, Olivenza, que llegó a los 40 grados; Alconchel, que registró 39,7; Mérida, con 39,4 y la capital pacense, donde los termómetros llegaron a marcar los 39,3 grados.

Estos elevados registros no son algo exclusivo de este verano, sino que el calentamiento está siendo progresivo, con temperaturas récords en todas las épocas del año. Según el histórico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los grados alcanzados este julio en la provincia de Cáceres son un 28% más altos que los registrados desde el año 1982 (primer ejercicio del que se tienen registros en el caso de la cacereña). En concreto, aquí, la temperatura es 2,9 grados más alta que la de la media de todos los meses de julio.

Lo mismo en Badajoz, donde este verano es un 21% más cálido que los vividos desde 1955, fecha en la que se comenzó a estudiar la temperatura en esta provincia. Aquí este julio el calor está 2,9 grados por encima de la media para estas fechas del año.

La situación se repite en otras localidades extremeñas, como la de Plasencia, donde este julio la temperatura es 3,5 grados superior que la de la media de todos los meses de julio desde 1999; o Coria, donde hay 3 grados más. También en Don Benito, con un incremento de 3,5 grados; o Valencia de Alcántara, con 2,5 grados por encima.

Riesgo extremo de incendios

Esta ola de calor ha disparado además el peligro de incendios forestales, que en Extremadura se sitúa en riesgo muy alto o extremo, alerta que la Aemet mantendrá también durante todo este viernes.

Debido precisamente a la previsión de calor extremo Comisiones Obreras (CCOO) ha iniciado una campaña de salud laboral, en la que pone a disposición de todas las personas trabajadoras sus principales sedes, para que puedan refugiarse por unos momentos, aliviarse, beber agua y refrescarse. Es el caso de las sucursales ubicadas Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, que estarán disponibles en su habitual horario de apertura.

La actividad laboral con temperaturas extremas puede conllevar múltiples efectos negativos para la salud, llegando incluso a la muerte por golpe de calor, como ya ha ocurrido este verano en España, advierte el sindicato. Por eso, cualquier persona que realice su trabajo en la calle, como repartidores, personal de limpieza urbana, estacionamiento regulado o jardinería, podrá entrar en la sede de CCOO que tenga más cercana.

Por su parte, el 112 recomienda a las alcaldías de los municipios afectados que mantengan en situación de alerta a Protección Civil y a Policía Local. Y a la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales, beber líquidos y reducir la actividad física.

Grupo de investigadores de la Universidad de Extremadura. / El Periódico

¿Ciudades vulnerables a las olas de calor?

Los residentes en inmuebles construidos con materiales no adecuados ante las altas temperaturas y la población de mayor edad son más vulnerables ante episodios de olas de calor, según las primeras estimaciones de un estudio de investigación en el que participa la Universidad de Extremadura. El objeto de este informe, donde se testea la vulnerabilidad de los ciudadanos ante las olas de calor, es adaptar las ciudades ante este fenómeno climatológico.

El grupo de investigación ‘Robolab’, de la Escuela Politécnica de Cáceres, ha desarrollado un sistema de monitorización en tiempo real de la temperatura y humedad de diversos puntos de la ciudad de Cáceres, con la instalación de 25 sensores de diseño propio y fabricación extremeña. El estudio se enmarca dentro del Proyecto ‘Olas de calor y ciudades: adaptación y resiliencia del entorno construido’, del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que participan también la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica del País Vasco UPV/EHU en Bilbao.

«Hay zonas donde la renta per cápita es bastante alta y aunque se encuentren en riesgo de ola de calor, los ciudadanos no van a tener problemas para afrontarla», apunta la investigadora principal de la UEx Beatriz Montalbán. Sin embargo, en otras zonas donde la renta media es muy baja, los materiales de construcción no son adecuados o existe una gran población envejecida, tendrán más dificultad para hacerlo.