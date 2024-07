Educación rechaza ampliar las plazas gratuitas de guardería en los centros públicos

Extremadura rechaza ampliar las plazas del primer ciclo de Educación Infantil en los centros públicos. El Estado había puesto a disposición de las comunidades autónomas una partida para extender la educación de 0 a 3 años, en cambio la región ha sido una de las comunidades que ha declinado solicitar esos fondos, tal y como ha denunciado la diputada socialista, Ana María Fernández, durante la comisión de Educación celebrada este miércoles en la Asamblea de Extremadura.

Según la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, se ha declinado esta aportación porque solo cubre la adecuación de las estancias y el mantenimiento de las aulas durante los dos primeros años. Después, la región debe asumir el gasto con fondos propios, de los que no se dispone. “El programa lo financia Europa. Regalo envenenado. A Extremadura le tocaron 21 millones de euros y había un compromiso de mantenerlo. Cuando se terminaran esos fondos a Extremadura le tocaba afrontar el coste de esas aulas con fondos propios y ahora va a tener que hacer frente al coste”, ha explicado Pérez. En concreto, según especificó, este curso deberá desembolsar entre 7 y 8 millones de euros para pagar los gastos de personal de esas aulas ya en funcionamiento.

No obstante, sí que ha abierto una convocatoria para ampliar la gratuidad de las guarderías también a las privadas. “La política de la Consejería es incrementar la escolarización de 0 a 3 años ayudando a los ayuntamientos que también tienen aulas. La política es la de imponer sensatez, cordura y evitar discriminaciones”, sentenció. Estas ayudas se gestionan desde la secretaría de Igualdad, al ser consideradas subvenciones para mejorar la conciliación.

Por otro lado, Pérez ha garantizado también que para este curso no está previsto el cierre de ninguna línea en ningún centro educativo de la región, aunque sí aclaró que se espera el cierre de, al menos, medio centenar de unidades (la cifra exacta está aún pendiente de concretar) porque no se ha matriculado ningún alumno, debido a la caída de la natalidad. Ya este curso que pasado hubo 2.000 alumnos menos y se espera que para el próximo la cifra sea aún mayor: “Hay cuestiones inevitables. Una veintena de localidades que no van a tener entrada de niños de 3 años”, ha especificado la secretaria general de Educación.

No obstante, para evitar tener que cerrar un número mayor de unidades, de cara al próximo curso se flexibilizarán los requisitos para su mantenimiento, reduciendo el número mínimo de alumnos a tres, en lugar de cinco. “Si hubiéramos mantenido los criterios anteriores no hubieran funcionado el próximo curso más de 90 unidades, ahora se ha paliado esa situación y por ahora no se llega ni a la mitad las unidades que no van a entrar en funcionamiento”, avanzó Pérez.

Menos ratio y más docentes

Del mismo modo, y precisamente para mantener las líneas y a los docentes, permanecerá la bajada de ratio en Educación Infantil, con 22 alumnos, y en Bachillerato, donde se pasará de 35 a 30 alumnos. Y se ampliarán las plantillas funcionales y orgánicas, estas últimas con 143 plazas más. Además, según avanzó la secretaria general de Educación se van a poner en marcha medidas para atraer al profesorado a las zonas rurales: “Hemos flexibilizado los horarios de los docentes, para que puedan realizar reuniones de órganos colegiados y reuniones con padres de forma telemática”. A lo que se une la eliminación de la obligatoriedad de los maestros de permanecer en los centros por las tardes, durante las actividades de formación complementaria.

De otro lado, de cara también al próximo curso, se pondrán en marcha medidas para la diversidad. De tal manera que se contará con 28 auxiliares técnicos de enfermería, cuyos puestos estarán incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT); además de seis aulas especializadas más para alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras cuatro aulas abiertas de educación especial en centros ordinarios. Habrá también un orientador más en aquellos institutos con más de 840 alumnos y dos unidades especializadas con recursos para la atención de alumnos con TEA y de altas capacidades.

A ello se suman la creación de dos subsedes para los equipos TEA en Plasencia y Villanueva de la serena y la firma de un convenio con el colegio de psicólogos ara atender de manera más especializada a los alumnos que pueden tener una inestabilidad emocional.