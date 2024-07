Extremadura perderá 136 millones por el freno al techo de gasto en el Congreso

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió el pasado martes un nuevo revés con el freno de Junts a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Votó, junto al PP y Vox, en contra de dicho procedimiento, lo que supone dar la espalda a los objetivos de deuda y déficit presentados por el Ejecutivo y que iban a permitir contar con más financiación a las autonomías. Lo que Junts, los populares y la ultraderecha han tumbado esta semana es la senda de la estabilidad que daba luz verde al Estado para gastar un 3,2% más, lo que se traduce en 6.138 millones que iba a poner a disposición de los territorios para inversiones en sanidad, educación y dependencia.

Si no se logra un acuerdo para conseguir el ‘ok’ a la senda del déficit ese dinero no llegará a las comunidades y, por consiguiente, tampoco a Extremadura. En concreto, estaba previsto que hasta 2026 llegaran a la región 136,3 millones de euros para gasto social, pero no se hará efectivo, al menos por el momento. La cantidad iba a repartirse en tres anualidades: 25,8 millones este año; 54 en 2025 y 56,4 millones en 2026.

No obstante, Extremadura es la tercera comunidad que menos iba a percibir, solo por delante de Cantabria, que tenía previsto recibir 92,9 millones y de La Rioja, que preveía una inyección de 57,5 millones de euros. Las comunidades más perjudicadas a juzgar por las cantidades previstas de ingresar son Madrid, que perderá 1.583,1 millones de euros en estos tres años, y Cataluña, que dejará de recibir 1.543,5 millones hasta 2026.

Lo llamativo es que Extremadura, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado la semana pasada para presentar esos objetivos de déficit, se abstuvo en la votación. Y solo unos días después modificó su sentido del voto y los rechazó. Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública justifican la primera abstención «por responsabilidad»: «Se abstuvo pese a que el reparto entre las comunidades sigue sin ser justo y equilibrado», explican. Y añaden que «Sánchez está dispuesto a hablar con Cataluña de quitas de deuda, de regalos y chantajes, perjudicando a regiones como Extremadura, pero luego sus propios socios votan en contra de la senda del déficit. Este voto en contra de Puigdemont demuestra que Pedro Sánchez está solo, que ya no le apoyan ni sus socios».

Insisten en que se convoque la conferencia de presidentes

Desde el departamento que dirige Elena Manzano, insisten además a Sánchez en la necesidad de convocar la conferencia de presidentes autonómicos (ha presentado un recurso al Tribunal Supremo para exigirlo). Y, a pesar de que su partido también votó en contra de la tramitación de las cuentas, advierte de que si estas no llegan a aprobarse supondrá una nueva prórroga de los presupuestos de 2023, lo que conllevará «un estancamiento de muchos aspectos de nuestra economía» porque «supone minorar las inversiones del Estado, como el AVE o la autovía Cáceres-Badajoz».

A este asunto se refirieron ayer también los socialistas, que van a solicitar la comparecencia de Manzano para que explique las razones de ese cambio de parecer. Dado que ya estamos en periodo estival, esta comparecencia ya no podrá celebrarse antes del 5 de septiembre. «Literalmente (Elena Manzano) expresó que la abstención fue por un ejercicio de responsabilidad y de lealtad. ¿Por qué días después ha cambiado esa responsabilidad? ¿A quién se debía esa lealtad?», cuestiona la portavoz del grupo parlamentario socialista, Piedad Álvarez.

Para el PSOE «el PP tiene un pacto con Junts porque es con quien está votando tanto la senda de estabilidad como el reparto de menores no acompañados». Y responsabiliza a los populares de que a Extremadura no lleguen esos 136 millones: «¿Cuánto le va a costar a los extremeños que el PP de Extremadura sea una franquicia low cost del PP de España. Bien haría la señora Guardiola en mirar menos hacia Madrid y más a Extremadura», le reprochó Piedad.

La portavoz socialista recordó asimismo que ya el año pasado la región rechazó otros 80 millones de euros también «por el voto en contra del PP de Extremadura a esa senda». A los que se suman, agregó, los 75 millones perdidos por una reforma fiscal de la Junta «que favorece a los que más tienen». «Las consecuencias las pagan los extremeños, que este verano tienen peor sanidad, peor atención en sus consultorios. Le pediría a Guardiola que no se vaya de vacaciones como el año pasado, que trabaje para los extremeños y que deje de mirar a la calle Génova».