Arranca un proyecto para impulsar cruceros fluviales entre España y Portugal

El Clúster de Turismo de Extremadura participa en un proyecto para poner en marcha una red de cruceros fluviales en cinco ríos que discurren por España y Portugal: los dos extremeños (Tajo y Guadiana), Miño y Limia (Galicia) y Duero (Castilla y León). La iniciativa cuenta con un presupuesto de 816.000 euros de fondos europeos y está liderada por el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA). Esta pasada semana se ha celebrado la reunión técnica de lanzamiento en Málaga.

El objetivo es crear cruceros fluviales que vertebren el territorio de la frontera, con un enfoque innovador y orientado a la inclusión social, impulsando el turismo responsable y preservando el patrimonio natural y cultural. La iniciativa afronta como retos la escasa promoción del turismo fluvial, la falta de infraestructuras y servicios adecuados para este segmento (muelles, amarres y embarcaderos), la existencia de una accesibilidad y conectividad muy limitadas en ambas cuencas fluviales, y la necesidad de hacer una gestión sostenible de los recursos hídricos.

Reunión técnica de lanzamiento celebrada en Málaga. / EL PERIÓDICO

El proyecto busca lograr un impacto significativo en las regiones participantes. Entre los resultados esperados se encuentran el aumento del turismo fluvial, la generación de empleo y oportunidades económicas, la preservación y valorización del patrimonio cultural y natural, la mejora de la accesibilidad y la promoción de la cooperación transfronteriza.

Ocho socios

El programa espera contribuir al desarrollo sostenible de las regiones implicadas y fortalecerá la colaboración entre España y Portugal en el ámbito turístico. Son ocho los socios que participan en este proyecto, cuatro de ellos españoles: el CMMA, la Asociación Gallega de Actividades Náuticas (AGAN+), el Clúster del Turismo de Extremadura y la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD), según informan sus promotores. Por parte de Portugal participan la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), Associaçao para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (Odiana), Associaçao Empresarial da Beira Baixa (AEBB) y el Comissao de Cordenaçao e Desenvolvimiento Regional do Algarve (CCDR Algarve).

El Cluster del Turismo de Extremadura desempeña un papel crucial en las diversas actividades del proyecto, participando en todas ellas, desde la planificación estratégica y la valorización, hasta la generación de la Red de Cruceros Ibéricos y la organización de actividades de comunicación conjuntas y eventos en el territorio extremeño. Además, lidera la formación grupal e individualizada para la creación de productos en los ‘workshops’ que se organizarán a lo largo del proyecto. También se encarga del diseño de material promocional y de las acciones de comunicación, incluyendo campañas mensuales de la Red CIFT y la comunicación de resultados. n