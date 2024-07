José Pizarro, Álvaro Martín Uriol, Asunción Gómez Pérez y las Josefinas de Plasencia, Medallas de Extremadura 2024

El chef de Talaván José Pizarro, el deportista llerenense Álvaro Martín Uriol, la académica de la RAE natural de Azuaga Asunción Gómez Pérez y el IES Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad de Plasencia recibirán este año la máxima distinción de la comunidad, la Medalla de Extremadura. La decisión se ha adoptado este martes en el seno del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

José Pizarro

José Pizarro, natural de la localidad cacereña de Talaván, es un reconocido chef que lleva 25 años difundiendo la gastronomía española en Londres. El cocinero extremeño, que dirige un sólido grupo de restauración, fue galardonado el pasado mes de marzo con la Cruz Oficial de la Orden Isabel la Católica, cuando celebraba sus bodas de plata en Inglaterra.

Pizarro dirige seis restaurantes: José Pizarro, José Pizarro Broadgate, The Swan Inn, Esher, José Pizarro y The Poster Bar en la Royal Academy. A ellos se suma José by Pizarro, en el Conrad Etihad Towers Hotel de Abu Dhabi, y otro proyecto personal en Cádiz, una villa para huéspedes en la playa de Zahara de los Atunes, Iris Zahara.

Tras formarse como protésico dental, hizo un curso de cocina en Cáceres que despertó su pasión por el arte culinario. Esto le llevó a trasladarse a Madrid en primera instancia y posteriormente viajar a Londres, inicialmente para estudiar el idioma, pero acabó trabajando en los restaurantes españoles más prestigiosos de la ciudad.

Ha publicado diversos libros sobre la gastronomía de distintas regiones españolas y es uno de los máximos exponentes de la gastronomía nacional fuera de España y referente en Reino Unido, donde reivindica su origen extremeño y la calidad de los productos de la región.

Álvaro Martín Uriol

Álvaro Martín Uriol, nacido en Llerena en 1994, atleta especialista en marcha, es bicampeón mundial del año 2023 y bicampeón europeo (2018 y 2022). Ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 y dos medallas de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo, en los años 2018 y 2022. El marchador extremeño es una de las principales bazas para la medalla en los Juegos Olímpicos de París.

A los nueve años despierta su interés por el mundo del deporte y tras, pasar por varias disciplinas, acaba practicando el atletismo, decantándose por la marcha atlética en la temporada 2007-2008.

A los quince años se traslada a Madrid para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) persiguiendo la profesionalización. A partir de ese momento su evolución es meteórica, con títulos y récords nacionales e internacionales en distintas categorías y distancias.

Su carrera deportiva encuentra su máximo nivel con la participación en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos y con la obtención de dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Budapest en 2023.

Confirma su estrecho vínculo con la región cuando en el año 2021 deja un club nacional y ficha por el CAPEX, de Villafranca de los Barros, afirmando que lo hacía por regresar a su tierra y defender los intereses de esta y de su club.

En todos los eventos en los que participa, junto a sus éxitos deportivos, despliega una constante defensa y proyección de la imagen y los valores de Extremadura.

Asunción Gómez Pérez

Asunción Gómez Pérez es una investigadora y académica especialista en Inteligencia Artificial, nacida en Azuaga el 3 de septiembre de 1967, que se ha convertido en un referente en IA a nivel nacional e internacional.

Es catedrática de universidad en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y, desde 2016, ejerce de vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, la misma donde se licenció en Informática en 1991.

Posteriormente se doctoró en Ciencias de la Computación de Inteligencia Artificial, por la misma Universidad, a lo que suma un Máster en Dirección y Administración de Empresas en el año 1994 por ICADE.

Su primer artículo sobre Methontology fue publicado por la Asociación Americana de Inteligencia Artificial en 1997, en la serie de simposios de primavera organizado en la Universidad de Stanford, hito que le abrió las puertas a todo un campo de investigación sobre ingeniería ontológica.

Más tarde se empleó esta metodología para desarrollar una ontología en el dominio de la química y el artículo consiguió ser uno de los 15 más citados en la historia de la revista hasta el año 2008. En 2003 escribió el primer libro del mundo en inglés sobre ingeniería ontológica, que incluía ejemplos tomados de las áreas de gestión del conocimiento, comercio electrónico y web semántica.

En el ámbito de la Inteligencia Artificial, es responsable del hub de innovación digital de IA y Robótica para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los 30 hubs de innovación digital europeos en materia de inteligencia artificial seleccionados por la Comisión Europea en este campo.

Entre los diversos premios y reconocimientos destaca su inclusión en la listade los científicos más citados del mundo en todas las áreas del conocimiento publicada por la Universidad de Stanford.

Además de todo ello, es académica electa de la RAE para ocupar la silla “q” minúscula, convirtiéndose en la primera mujer del ámbito del conocimiento de la ingeniería y la informática en esta institución, y también es miembro de la Academia Europea de Ciencias (EURASC) desde 2018.

Josefinas de Plasencia

El Instituto de las Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad es una congregación religiosa fundada en Plasencia, el 18 de febrero de 1886, por Eladio Mozas Santamera.

Ha trabajado desde su fundación en pro de la igualdad y el desarrollo integral de las personas, tanto a través de su labor educativa como humanitaria.

Su tarea se ha desplegado desde Plasencia hasta otras localidades de la provincia, llegando incluso a países como México, Honduras, Perú, Chile, Alemania, Italia, Francia, Bélgica o la India. En todos ellos, junto con su Misión, ha llevado el nombre de Extremadura asociado a una mejora de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos.

En la actualidad, las Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad mantienen vivo el compromiso con los más vulnerables dentro y fuera de Extremadura.

Las Medallas de Extremadura se entregarán en el Teatro Romano de Mérida en un acto la noche del 7 de septiembre, víspera del Día de Extremadura