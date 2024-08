Gallardo no se posiciona sobre el concierto catalán: "No me puedo basar en un documento que no es oficial"

El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a Pedro Sánchez la convocatoria del Consejo de Política Federal del PSOE para que los líderes territoriales puedan dialogar y definir su postura de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, pero de momento no se posiciona sobre el concierto catalán. "No me puedo basar en un documento abierto e interpretable que no es oficial", ha repetido este jueves en rueda de prensa tras mostrarse convencido de que "la postura oficial del PSOE es la igualdad". "La igualdad es un principio inquebrantable para nosotros y sabemos que ningún socialista lo va a poner en riesgo, confianza absoluta", ha asegurado.

Frente a otros barones como Emiliano García-Page (Castilla La Mancha) o Javier Lambán (Aragón) que se han posicionado ya claramente en contra de la soberanía fiscal catalana, Gallardo se mantiene en un perfil más moderado hasta conocer, dice, la letra pequeña. "Cuando conozcamos los detalles y sepamos cuál es el acuerdo, defenderemos los intereses de los extremeños, que es también defender los intereses de los españoles", ha insistido. Eso sí, reafirma que defenderá "siempre" la solidaridad entre los españoles, "gobierne quien gobierne en Cataluña y España".

A la espera de que ERC consulte a sus bases este viernes, tanto el PSC como el Gobierno guardan silencio y la información que se conoce hasta ahora es la facilitada por los propios independentistas: que Cataluña gestionará, recaudará y liquidará todos los impuestos, incluidos el 100% del IRPF (ahora transferido al 50% a todas las regiones), el IVA y el Impuesto de Sociedades, que nunca se han territorializado.

Así, la Generalitat saldría del régimen común que ahora comparte con otras 14 autonomías (todas excepto País Vasco y Navarra, que pertenecen al régimen foral por derechos históricos reconocidos en la Constitución) y sería ella misma quien pague al Estado un porcentaje de lo recaudado en su territorio por las competencias no transferidas (por ejemplo en Defensa). Se establecería además una «cuota de solidaridad» destinada a las regiones con menor capacidad fiscal, como Extremadura. Y siempre se tendría que tener en cuenta el principio de ordinalidad: que una vez realizada la distribución de recursos, las comunidades que más aportan no queden muchos puestos por debajo de las que más reciben.

Este último es el planteamiento primario de los independentistas y choca frontalmente con el principio de solidaridad que recoge la Constitución Española y que según Gallardo, es "el corazón del socialismo". "Desde el PSOE siempre hemos pensado que la llave de la caja la tiene que tener el Estado, que es quien redistribuye en función de las necesidades. Si cada comunidad tiene una copia, cada uno meterá la mano no en función de sus necesidades, sino de sus oportunidades", ha afirmado.

Reforma del sistema

En este contexto, Gallardo ha reconocido que la reforma del sistema de financiación autonómica es necesaria y para ello apela al espíritu de consenso de la Declaración de Granada, un documento que los socialistas aprobaron en 2013 y ratificaron cinco años después en Barcelona "para buscar un acuerdo lógico y equitativo". "Sigue siendo vital para nosotros", afirma el líder socialista tras asegurar que "al PSOE no le dan miedo las reformas porque es un partido que ha sabido construir consensos".

Ahora, dice, cualquier reforma del sistema debe basarse en la certeza, la estabilidad y equilibrio en el reparto de recursos públicos, además de garantizar la autonomía, la suficiencia financiera, la corresponsabilidad, la coordinación, la solidaridad y la equidad territorial. Y en este punto, Gallardo niega en rotundo que Extremadura sea una región pobre. "Aquí viven personas con rentas más bajas que en otras regiones como Madrid o Cataluña. Y si se entiende esto, también que los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios. Y que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica debe respetar el principio básico de la igualdad", insiste.

A su juicio además, esa solidaridad debe ir más allá de las aportaciones dinerarias. "Extremadura es solidaria con la producción de energía. Generamos el 80% del total y la exportamos a otras comunidades como Madrid, que produce el 0,8%, para que pueda ser una comunidad dinámica que también impulse la riqueza de este país. Es una prueba de nuestra contribución al Estado", concluye tras asegurar que el PSOE de Extremadura "desea" ver a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.