"Si el PP quiere una buena financiación para Extremadura, con el único partido que puede entenderse es con el PSOE de Extremadura"

¿Cómo valora el primer año de legislatura?

Ha sido un año perdido para Extremadura. No se ha avanzado y la inacción ha sido la nota dominante. Podemos decir que ha sido un año decepcionante y preocupante.

¿Cómo definiría el gobierno de María Guardiola?

Es el gobierno de la sorpresa: el PP para nada tenía previsto ese resultado electoral y a pesar haber negado que pactarían con Vox, se le obliga desde Madrid a hacerlo. Por tanto es un gobierno improvisado, que tiene programa electoral pero no tiene proyecto de región. Creo que (Guardiola) todavía está en shock por estar gobernando Extremadura, o intentar hacerlo.

«En Extremadura hoy, gracias a María Guardiola, no hay justicia fiscal»

¿Están más pendientes de Pedro Sánchez que de ustedes?

Ellos sí que han focalizado su acción en hacer oposición a la oposición, y la oposición la hacen al gobierno de Pedro Sánchez, al Gobierno de España. Y lo hacen porque son una franquicia de Génova: no toman decisiones en Mérida. Las decisiones que atañen a los extremeños se toman en la calle Génova, y la calle Génova lo que busca es el ataque permanente a Pedro Sánchez para ver si Feijóo es por fin presidente de España.

¿Qué medidas para Extremadura se han tomado en Madrid?

El pacto de gobierno, el pacto de la vergüenza. Guardiola salió diciendo que nunca gobernaría con quienes niegan la violencia machista, tiran a la basura los derechos LGTBI y deshumanizan la inmigración y 24 horas después de que le tiran de la oreja cambió todos sus principios. Oiga, si hay una cosa que una persona tiene que conservar y mantener son sus valores y sus principios. No hay nada más importante, más que la ideología. Otro ejemplo: quitarle los impuestos a 1.200 ricos en Extremadura. ¿De verdad era necesario dejar de recaudar 70 millones de euros? ¿O es lo mismo que hace la señora Isabel Díaz Ayuso en Madrid?

¿Guardiola copia las medidas que aplica Ayuso en Madrid?

Y las del señor Moreno Bonilla en Andalucía. Aquí interesa el poder por el poder y no interesa el bienestar de los extremeños.

Piedad Álvarez, respondiendo a las preguntas de EL PERIÓDICO EXTREMADURA en su despacho. / JORGE ARMESTAR

¿Esperaban la ruptura del PP y Vox, o la esperaban tan pronto?

Yo es que no sé si han roto. Cuando uno rompe, rompe para siempre. Lo que no hace es mantener a la persona con la que ha roto sentado en el Consejo de Gobierno. Cuando ella le ofrece al consejero de Vox y a dos altos cargos quedarse es porque está muy cómoda con la ultraderecha, es porque ese pacto de factor sigue, y lo vamos a ver.

¿Qué oposición hará el PSOE a partir de ahora?

Pues la misma que llevamos haciendo desde el minuto uno: una oposición responsable y constructiva. Aportando nuestras mejores ideas para mejorar la vida de la gente y por supuesto cuando hay que hacer crítica, hay que hacer crítica política, nunca personal y nunca pensando en el interés del partido, sino en el interés de Extremadura.

«Si en la ecuación están el PP y Vox, el PSOE no puede estar. No queremos a la ultraderecha ni para una moción de censura»

¿Cómo afrontan la negociación de los presupuestos de 2025?

Nosotros estamos dispuestos, y lo ha dicho nuestro secretario general, a darle a esta tierra la estabilidad que el Partido Popular no le ha sabido dar. Pero lo primero tendrán que contactar con nosotros y tendrán que dialogar, porque en este primer año nuestro teléfono no ha sonado. Nosotros el año pasado hicimos nuestro trabajo en los presupuestos y no nos aprobaron ninguna enmienda. Propuestas de impulso, de pronunciamiento, mociones… No se nos aprueban nada de calado, nada importante, nada constructivo porque no quieren contar con nosotros.

En 2026 y 2027 el PP de José Antonio Monago se abstuvo para que Guillermo Fernández Vara pudiera aprobar sus presupuestos. ¿Podría repetirse ese acuerdo?

Desde luego, si es por el bien de Extremadura, si es para que los extremeños y las extremeñas vivan mejor, ocurrirá. Eso sí, cuando uno quiere llegar a un acuerdo las dos partes tienen que renunciar a ciertas cuestiones. Eliminar los impuestos a los ricos, suprimir la gratuidad de los comedores escolares y las aulas matinales, primar con cheques de guardería y becas universitarias a gente sin tener en cuenta el límite de renta, frenar determinados proyectos como el regadío de Tierra de Barros… Para nosotros esas cuestiones son irrenunciables, son líneas rojas que no queremos traspasar.

¿Y un acuerdo a tres bandas con Vox sería posible?

No lo veo probable. Nuestros principios, nuestros valores, nuestras aspiraciones y nuestros objetivos políticos están en las antípodas. Hablaba alguien de una moción de censura, que por qué no presentábamos… porque nosotros no queremos el apoyo de Vox ni por acción ni por omisión, ni siquiera en una moción de censura. Nosotros sí que somos coherentes con nuestros principios y si en la ecuación está PP más Vox, el PSOE no puede estar.

¿Será posible un gran acuerdo sobre financiación autonómica?

Ojalá, porque si el Partido Popular de Extremadura quiere una buena financiación autonómica para Extremadura, con el único partido y con los únicos que se puede entender es con el PSOE de Extremadura. No se va a entender con el PP de Madrid, no se va a entender con el PP de Andalucía, no se va a entender con el Valencia porque tenemos intereses diferentes.

¿Cómo afectará el concierto catalán a Extremadura?

El PSOE de Extremadura se muestra prudente hasta analizar el acuerdo, pero defenderemos los intereses de los extremeños por encima de todo. El gobierno de la señora Guardiola ha perdonado los impuestos a las grandes fortunas, pero ha rechazado 136,3 millones de euros tras votar no el PP en el Congreso al techo de gasto. A esa cifra se unen los 80 millones del año pasado y los 70 millones que ha dejado de ingresar por su reforma fiscal que favorece a los que más tienen. En Extremadura hoy, gracias a María Guardiola, no hay justicia fiscal.

¿Qué esperan de la comisión de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros?

Nos marcamos dos objetivos: uno, corroborar que con el PSOE el Regadío de Tierra de Barros hoy sería una realidad; y dos, que el PP más Vox nunca creyeron en ese proyecto y que han estado buscando excusas para no acometerlo. Vamos a demostrar que el proyecto era posible y que tenía todos los permisos y la financiación europea necesaria, y que lo dejó todo preparado el gobierno de Guillermo Fernández Vara para licitarse.

¿Por qué se negaron a que el hermano de Pedro Sánchez compareciera en la Comisión de Cultura de la Asamblea?

Porque la Asamblea no tiene que fiscalizar lo que ocurre en la Diputación de Badajoz, ni en el Ayuntamiento de Talarrubias, ni en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. Son instituciones diferentes. En la Diputación de Badajoz ha habido una comisión de investigación y es en el seno de ese organismo donde debe dirimirse. Ha habido una comisión de investigación, ha habido colaboración y respeto hacia las acciones judiciales. Y le digo más: es que no hay nada, es que es una contratación de hace siete años que se saca ahora como cortina de humo para hablar de lo que a nadie le interesa.