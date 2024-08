Extremadura pide a Sánchez que se posicione sobre el concierto catalán: "Es muy grave lo que está sucediendo"

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se posicione sobre el concierto catalán y aclare si ese es el modelo de financiación autonómica que defiende el Estado: "generalizar un sistema que no es generalizable", en referencia al concierto económico de País Vasco y Navarra. "Necesitamos una manifestación directa, que el Gobierno de Sánchez diga abiertamente si acepta o no este modelo, porque es muy grave lo que está sucediendo", ha afirmado Manzano después de que las bases de ERC hayan aceptado el acuerdo con el PSOE para la investidura de Salvador Illa a cambio de una financiación singular para Cataluña.

"Oigo al PSOE hablar de armonización fiscal y ahora están pidiendo un sistema de financiación singular para Cataluña. ¿Cómo se va a hacer? Hay que aclarar esto y decantarse por un modelo o por otro. ¿Armonización fiscal para combatir esas prácticas para ellos perniciosas de algunos territorios de bajadas de impuestos y, por otro lado, ir hacia un modelo que justo tiene eso de base? Rigor, responsabilidad, cumplimiento de la ley y tomarse muy en serio dónde estamos", ha pedido Manzano.

En declaraciones a los medios, la consejera extremeña ha insistido este miércoles en la necesidad de convocar de forma urgente la Conferencia de Presidentes para que cada mandatario autonómico, y también el propio Sánchez, pongan encima de la mesa cuál es su modelo de cara a la reforma del sistema. "Órganos multilaterales siempre", ha defendido tras confirmar que el recurso que Extremadura ha presentado al Tribunal Supremo para forzar el cónclave sigue adelante. "No es normal que tengamos que ir a los tribunales para que nos escuchen", ha dicho al respecto.

Manzano ha insistido en que el concierto catalán es un atentado directo a la Constitución, que recoge el principio de solidaridad, y el propio modelo territorial español. "El Estado está aniquilando el sistema y de un modo kamikaze, está atacando a su propia fuente de ingresos. Es imposible que en el marco constitucional vigente este modelo singular para Cataluña pueda prosperar", ha reiterado tras incidir en que "todos los españoles tenemos derecho de acceder a los servicios públicos esenciales que nos merecemos".

Por ello, tras la reunión de la Conferencia de Presidentes, Extremadura exige la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, "donde el Estado tiene poder de coordinación" para consensuar una propuesta y plasmarla en un acuerdo multilateral que sirva de base para la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas".

Cesión de recursos

La información que se conoce hasta ahora sobre el denominado concierto catalán es la facilitada por los propios independentistas: que Cataluña gestionará, recaudará y liquidará todos los impuestos, incluidos el 100% del IRPF (ahora transferido al 50% a todas las regiones), el IVA y el Impuesto de Sociedades, que nunca se han territorializado. Con esta «soberanía fiscal», la Generalitat saldría del régimen común que ahora comparte con otras 14 autonomías (todas excepto País Vasco y Navarra, que pertenecen al régimen foral por derechos históricos reconocidos) y sería ella misma quien pague al Estado un porcentaje de lo recaudado en su territorio por las competencias no transferidas (por ejemplo en Defensa).

Se establecería además una «cuota de solidaridad» destinada a las regiones con menor capacidad fiscal, como Extremadura. Y siempre se tendría que tener en cuenta el principio de ordinalidad: que una vez realizada la distribución de recursos, las comunidades que más aportan no queden muchos puestos por debajo de las que más reciben.

Con estos planteamientos, Extremadura sería una de las grandes perjudicadas: la solidaridad aporta 8 de cada 10 euros a las arcas autonómicas extremeñas, donde la caja común es fundamental para sostener servicios básicos como educación y sanidad dada la renta y menor capacidad recaudatoria de la comunidad. Teniendo en cuenta el principio de ordinalidad que defienden los independentistas, Extremadura pasaría del tercer al penúltimo puesto en el ránking de asignación de recursos.

Críticas a Gallardo

En este contexto, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha instado al líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, a aclarar "si sostiene o no sostiene" las declaraciones del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha rechazado el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. "Es lo que piensa la mayoría de los extremeños", ha dicho Bautista después de que Ibarra haya relacionado la cuota de solidaridad del cupo catalán con el 0,7% al tercer mundo y en una entrada en su blog personal, dijera a los independentistas "métansela donde les quepa".

"Puede sonar mejor o puede sonar peor, pero lo que dijo Ibarra, sin duda alguna, es lo que piensa la inmensa mayoría de los extremeños. Me hubiera gustado escuchar al señor Gallardo decir si sostiene o no sostiene lo afirmado por Ibarra", ha señalado tras criticar que la posición del líder socialista extremeño respecto al concierto catalán se haya limitado a pedir la convocatoria de los órganos internos del partido "no se sabe muy bien cuándo".

Así, en declaraciones a los medios en Cáceres, Bautista ha instado a Gallardo ponerse a disposición de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y "a su lado en la defensa de los intereses de todos los extremeños con independencia de lo que voten". "Debe tener una posición clara, lo que no puedo hacer es esconderse. Y lo que le pido al señor Gallardo es que le pida a sus diputados en el Congreso que voten no a esa ruptura de la caja común de la solidaridad de toda España", ha concluido.