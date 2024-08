«El ninguneo de Guardiola a Vox denota lo que piensa de nosotros»

Llevan poco más de un mes en la oposición, después de que su presidente, Santiago Abascal, ordenara romper todos los pactos de gobierno con el PP, incluido el de Extremadura. Desde su nuevo puesto avisa a Guardiola: «De ellos depende que haya estabilidad».

Ya desde la oposición, ¿cómo valora el primer año de legislatura?

El primer año empezó con una tremenda generosidad por parte de Vox y con una altura de miras impresionante por parte de nuestro partido. Lo digo porque, a pesar de los insultos que recibimos por parte de la presidenta del PP, teníamos claro que lo más importante era mantener al PSOE apartado del gobierno. Ha sido agridulce porque en algunos aspectos se han cumplido puntos del acuerdo de gobernabilidad, pero en otros no. En los que eran más ideológicos, hemos notado que el PP siempre ha mirado para otro lado, siempre ha intentado pasar de largo.

¿A qué puntos se refiere?

Al adoctrinamiento en las aulas, la derogación de la ley de memoria democrática, la reducción drástica del gasto superfluo y de las subvenciones a los sindicatos de clase o la apuesta firme por la familia y por la vida. Ha habido iniciativas en la Asamblea en las que el PP ha votado junto con todos los grupos de izquierda, como medidas proabortistas y que señalan a sanitarios que no quieren verse implicados en medidas proabortistas.

¿Se siente Vox engañado por el PP?

No, nos sentimos decepcionados por el Gobierno del PP de la Junta y en primera persona, por la presidenta.

Vox ya ha empezado a hacer oposición. ¿Cómo se siente el partido al otro lado?

Hemos cambiado de rol, pero no hemos mutado ni nuestros objetivos ni nuestro ideario ni nuestro compromiso con ese programa electoral con el que nos presentamos y que refrendaron 50.000 votantes.

¿Harán una oposición dura?

Vamos a hacer una oposición muy firme. Siempre con la mano tendida, pero firme y de respeto a esas líneas ideológicas con las que nos presentamos a las elecciones.

Sin embargo en el último pleno no le hicieron ninguna pregunta a la presidenta, ¿por qué?

Nosotros marcamos nuestros propios tiempos. Cuando creamos conveniente haremos preguntas y cuando no, no las haremos. Durante el nuevo curso político que empieza en septiembre no solo habrá preguntas a la presidenta, sino que habrá iniciativas de impulso, de pronunciamiento, preguntas en comisión, peticiones de comparecencias en comisión, … Haremos una oposición formal.

Tampoco se modificará ahora la Mesa de la Asamblea para dar cabida a Vox, ¿qué le parece?

El PP hace un mes defendía con uñas y dientes que todos los partidos deberían estar representados en la Mesa de la Asamblea; además es una costumbre de la Asamblea, todos los grupos parlamentarios han estado representados. Es curioso que, un mes después, para ellos ya no sea prioritario. Hemos estado un año sin estar en la mesa y podemos estar perfectamente lo que queda de legislatura, para nosotros no es prioritario en absoluto. Lo que no entendemos es esta pataleta de la señora presidenta que piensa que así cree que nos hace daño. En absoluto.

¿Cómo es la relación con el gobierno?

Tenemos una buena relación con el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea y con muchos de los consejeros, pero hay una relación distante con la cúpula del gobierno desde el principio. La señora Guardiola se ha esforzado por intentar minimizar, obviar y opacar a su socio de gobierno, que además es quien realmente le ha dado la presidencia. Guardiola quedó en segundo lugar y solo por la gracia de Vox es presidenta de la Junta. Ese ninguneo denota realmente lo que piensa de nosotros.

¿Cree que las palabras que dijo sobre Vox antes de pactar es realmente lo que piensa?

Estoy absolutamente seguro. A mí no se me olvida nada, mucho menos los agravios y mucho más cuando esos agravios insultan no solo a los cinco diputados, sino también a nuestras familias y a 50.000 extremeños que también son gobernados por María Guardiola.

¿Estaba justificado salir del Gobierno en Extremadura?

Absolutamente. Somos un partido único, que tiene una sola vox, decimos lo mismo en Extremadura, en Cataluña y en el País Vasco. La gota que colma el vaso es que el reparto de los menas se hace contra la voluntad de los presidentes de las comunidades autónomas y solo, una vez que llama el señor Feijóo, retroceden, más sabiendo que la inmigración ilegal es un tema troncal (para Vox). Ni siquiera se nos consulta y se obliga a los presidentes autonómicos a pactar.

¿Si la orden no hubiera venido de Madrid, habrían roto el pacto?

Insisto en que somos un partido único.

Pero la inmigración no estaba dentro de las 60 medidas del pacto de gobierno…

Es imposible que en un pacto al comienzo de la legislatura se recojan todas las vicisitudes que puedan surgir a lo largo de cuatro años. Entiendo que cuando hay un pacto para cuatro años, en las cosas troncales, siempre se consulta. En este caso no ha habido diálogo de ningún tipo.

¿Qué opina de Ignacio Higuero?

Es una persona que no tiene palabra, ninguna ética ni ninguna moral. Mintió a los extremeños de manera pública. Higuero se afilió a Vox el mismo día que se le nombra consejero y anuncia su petición de baja el día que Abascal le dice que deje de ser consejero. Por sus hechos creo que es una persona que no debería estar en el consejo de gobierno.

¿Cree que Ángel Pelayo Gordillo también se aferra al sillón?

Es senador por designación autonómica en base al acuerdo de gobernabilidad de Vox con el PP. Es senador por 61 votos de 65 en la asamblea, con cuatro abstenciones. Si Ángel Pelayo tiene que dejar de ser senador porque está recogido en el pacto que, según Guardiola, ya no tiene vigencia, por esa misma regla de tres la señora Guardiola tiene que entregar la presidencia porque ella es presidenta porque viene recogido en el punto número 6 del pacto de gobernabilidad. Es más, Guardiola es presidenta con 33 votos de 65, 33 a favor, 32 en contra. Si, como dice Guardiola, decaen los 60 puntos del acuerdo de gobernabilidad, decaerán todos, ¿o solo los que ella cree conveniente?

Unidas por Extremadura ha pedido al PSOE una moción de censura pero los socialistas no lo contemplan. ¿Qué cree que debería hacerse?

El PSOE solo hará lo que le convenga, exclusivamente, al PSOE y al PSOE no le conviene una moción de censura porque su secretario general es extraparlamentario, si presenta una moción de censura y la gana, su secretario general no podría ser presidente de la Junta de Extremadura. El PSOE, como siempre, solo mira por su rédito político.

¿Hay ahora mismo inestabilidad en Extremadura con un gobierno en minoría?

La estabilidad la tiene en sus manos el PP. Si ellos quieren y siguen en la línea marcada en esos 60 puntos va a encontrar estabilidad porque nosotros le vamos a dar esa estabilidad, pero tienen que elegir si siguen implorando a la izquierda el que les dé esa estabilidad o lo negocian con Vox.

¿Apoyarán los presupuestos?

Negociaremos cada presupuesto, punto a punto, coma por coma, de tú a tú. Como digo, si quieren, le daremos estabilidad a Extremadura.

¿Cree que será posible un acuerdo sobre financiación autonómica?

Es muy difícil con este gobierno a nivel nacional que tenemos ahora porque está absolutamente vendido a los intereses de Pedro Sánchez y esos intereses están en sus socios golpistas e independentistas. El Gobierno central está supeditado a los caprichos de Cataluña.

¿Qué ocurre con el regadío de Tierra de Barros?

Nuestra posición es la misma, no ha cambiado. El regadío es un asunto troncal para la agricultura extremeña y tiene que salir adelante y empezarse cuanto antes. No se puede tener, como ha tenido el PSOE, engañados durante tantos años a los regantes de Tierra de Barros. Hay que buscar la financiación donde sea, en Europa, a nivel nacional o a nivel regional.