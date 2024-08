Muere otro extremeño por el calor y los ingresos se duplican este verano

El verano todavía no ha terminado, pero está dejando peores consecuencias que el pasado. Las altas temperaturas que registra la comunidad desde que arrancó la temporada estival han causado ya la muerte de tres personas, la última víctima se conocía ayer. Se trata de un hombre de 63 años, perteneciente al área de salud de Cáceres, sobre el que Servicio Extremeño de Salud (SES) no precisa si presentaba patologías previas al golpe de calor que acabó con su vida. Sí señala, no obstante, que esta persona se encontraba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Cáceres desde principios de esta semana.

El fallecimiento de este hombre se suma a los dos registrados hasta ahora y que ocurrieron en los últimos días de julio: otro hombre de 77 años en Badajoz y una mujer de 79 en Plasencia. Y este triste balance hasta la fecha supera al del verano de 2023, cuando se registraron dos víctimas mortales por golpe de calor (una en el área de salud de Badajoz y otra en Mérida).

De hecho, los datos arrojan que está siendo un verano con peores consecuencias para los extremeños. Hasta el momento, según datos facilitados a este diario por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, son 14 las personas que han requerido ingreso hospitalario a consecuencia de las altas temperaturas y cinco de ellas han precisado, además, entrar en la UCI. En el total del verano pasado, se notificaron seis ingresos hospitalarios por golpe de calor, cuatro requirieron pasar por la UCI. Esta comparativa evidencia que este año se ha duplicado ya el número de personas que han tenido que ser atendidas en los hospitales extremeños por golpes de calor, respecto al verano de 2023.

No obstante, a falta de las últimas semanas del verano, todavía no se ha superado el número de personas afectadas por golpes de calor en total. Hasta el momento, desde la puesta en marcha del Plan de Vigilancia y Prevención de los efectos del exceso de temperatura en la comunidad, el SES ha contabilizado 34 personas afectadas, mientras que todo el verano de 2023 se notificaron 41 afectados.

MoMo eleva las cifras

Los datos son mucho peores si se tiene en cuenta el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Según sus últimos informes, se atribuye al exceso de calor la muerte de 54 extremeños desde que comenzó el verano, el pasado junio: 30 en el mes de julio y otras 24 hasta el pasado 15 de agosto.

Los datos son diferentes a los registrados por el SES, pero la tendencia a la que se apunta es la misma: un incremento de casos respecto al año pasado. Así, durante el verano de 2023, el sistema MoMo atribuyó a las altas temperaturas el fallecimiento de 41 personas: 7 en junio, 11 en julio y 23 en agosto. Esto supone un aumento del 24% de la mortalidad asociada al calor durante este verano. Y esa tendencia que apunta este organismo va también en sintonía con los datos registrados por el SES.

El sistema que gestiona el Instituto Carlos III identifica las desviaciones en la mortalidad diaria observada en España con respecto a la esperada según las series históricas disponibles. Y gracias a esto, permite estimar de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en la salud pública que pueda estar aumentando la mortalidad.

El SES recuerda que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud entre los que destaca calambres, deshidratación, insolación y golpe de calor, con problemas multiorgánicos que pueden incluir el coma.