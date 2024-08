El SES estrena un sistema que reduce la caída del pelo durante la quimioterapia

Ya funciona con éxito en una decena de hospitales públicos de España (y en otra veintena de centros privados) y acaba de llegar al Servicio Extremeño de Salud (SES) un nuevo sistema que permite reducir la caída del pelo durante la quimioterapia. Se trata de un sistema de enfriamiento capilar con dos cascos que se colocan a los pacientes oncológicos antes, durante y después del ciclo de tratamiento y reducen la temperatura del cuero cabelludo (se mantiene entre 18 y 22 grados de forma constante) hasta lograr contraer los vasos sanguíneos y limitar así la cantidad de ‘quimio’ que llega al folículo capilar, lo que permite reducir su caída.

Ya se ha demostrado que al menos el 50% de los pacientes consiguen retener el cabello, que sin este dispositivo suele caerse en su totalidad habitualmente entre los días 14 y 21 después de recibir el primer ciclo. «Estamos muy contentos porque la alopecia es uno de los efectos secundarios más estigmatizantes que tiene el cáncer y vamos a poder reducir su incidencia, lo que incidirá directamente en el bienestar psicológico y mejorará las relaciones sociales porque los pacientes se van a sentir menos enfermos», ha destacado el jefe del Servicio de Oncología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, Santiago González, durante la presentación del dispositivo esta mañana.

Guardiola y González durante la visita a las pacientes oncológicas que están probando el nuevo dispositivo, esta mañana. / Carlos Gil

Este sistema, que funciona a través de un circuito de gel frío, se está probando desde el pasado junio en siete pacientes oncológicas del hospital cacereño y si los beneficios son los esperados «seguiremos implementando estos dispositivos en otros hospitales de nuestra región, incluso con un segundo en Cáceres, para que todos los pacientes oncológicos que cumplan los criterios médicos puedan beneficiarse», ha asegurado la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que ha conocido de primera mano el funcionamiento del sistema, que ronda los 25.000 euros, y ha llegado al SES tras ser donado por la Asociación Cacereña de Investigación y Desarrollo de Oncología Médica (Acideom).

Las experiencias de dos pacientes

De momento, los resultados son prometedores. Vanesa Rodríguez, de 42 años, que lucha contra un cáncer de mama, se enfrentaba esta mañana a su tercera sesión de ‘quimio’ y aún asomaba una larga melena debajo del casco de frío que está probando. «Es un avance súper importante, más que por mí, por mi hija, porque la parte estética también influye y al menos mantener el pelo no supone tanto cambio», valoraba la paciente de Garciaz.

«Aunque es verdad que lo del pelo no es lo más importante cuando te dicen que tienes un cáncer, pero esto es una ayuda y ojalá lo pongan para todos», señalaba Ana María Muñoz, de 61 años y originaria de Belén, otra de las pacientes con cáncer de mama que se benefician de este nuevo dispositivo y que ayer durante su tercera sesión compartió unos minutos con Guardiola durante su visita. «Le he dicho que necesitamos más auxiliares, enfermeras y médicos y si hay que quitar políticos, que lo quiten, porque los de arriban no van a venir a cuidarnos y aquí nos tratan de lujo», contaba.

Según explicó el jefe de servicio Oncología del hospital cacereño, este nuevo dispositivo se puede utilizar tanto en mujeres y hombres, pero no está indicado para todos los pacientes oncológicos, ya que depende del esquema de quimioterapia que tenga pautado. Se puede utilizar en distintos cánceres, especialmente en los de mama, ginécológicos, tumores de piel... «En cáncer de pulmón, por ejemplo, no hay evidencia y en principio no lo usaremos y también hay otros tipos en los que directamente está contraindicado porque no pueden aplicarse frío". A pesar de ello, el especialista destaca que la puesta en marcha de este sistema pionero en Extremadura es un paso muy impotrtante en el tratamiento y la lucha contra el cáncer.