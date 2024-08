Estas son las ayudas de la Junta para los universitarios del programa Erasmus+

Si eres estudiante universitario en Extremadura y te apetece realizar estudios o prácticas en el programa de movilidad Erasmus+ el próximo curso, estas son las ayudas de la Junta de Extremadura.

De momento, el Ejecutivo de María Guardiola destina 309.000 euros, dinero al que podrán acceder 229 alumnos, según se recoge en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El importe de la ayuda para cada universitario asciende a 200 euros cada mes de duración de la estancia, subvencionándose hasta un máximo de 7 meses, no pudiendo superar el importe de 1.400 euros.

Estas becas se financian con cargo al proyecto Programa de Movilidad Europea de Estudiantes, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2024.

Estas subvenciones contemplan dos modalidades: la A Erasmus+ Estudios, en la que se han seleccionado 224 alumnos que han recibido la ayuda para la realización de periodos de estudios en instituciones de enseñanza superior de otros países europeos participantes en el programa; y en la modalidad, B Erasmus+ Prácticas, que han recibido esta ayuda 5 alumnos para la realización de periodos de prácticas formativas en instituciones, organizaciones o empresas de otro país europeo participante en el programa.

Los requisitos

En el momento de la convocatoria podía optar como beneficiarios de estas ayudas el alumnado universitario seleccionado en el marco del Programa Erasmus+ estudios o prácticas, y que realizase sus estudios en la Universidad de Extremadura (UEx), los centros asociados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Mérida y Plasencia, cualquier universidad pública del territorio español, siempre que los estudios cursados por el alumnado fuesen de carácter presencial y no fueran impartidos en la UEx en el curso académico de inicio o no se hubiera obtenido plaza en ella por no alcanzar la nota de corte correspondiente al curso académico de inicio.

Este alumnado debía tener vecindad administrativa familiar en Extremadura o bien ostentar la condición de extremeño o extremeña, y excepcionalmente, quienes se matriculasen en los estudios de grado en Trabajo Social en otras universidades públicas podían optar a la ayuda, por tratarse de estudios que son impartidos en un centro adscrito de la UEx.

Estas ayudas son incompatibles con otras becas y subvenciones que pueda recibir el alumnado de otras comunidades autónomas para los mismos fines, y cada persona beneficiaria podrá disfrutar de estas ayudas en un único curso académico y por una sola vez.