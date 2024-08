Salud prevé que los casos del virus del Nilo sigan en aumento: ya van 17 infectados

El Extremadura suma ya 17 casos de la fiebre del Nilo Occidental. Este viernes el Servicio Extremeño de Salud (SES) notificó cinco infecciones más, dos de ellas son dos varones de 74 y 66 años de área de salud de Cáceres que han requerido incluso el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Universitario de Cáceres. Los otros tres casos pertenecen al área de salud de Don Benito-Villanueva y que también han requerido ingreso hospitalario. Se trata de un hombre de 65 años que permanece en el Hospital de la Siberia-Serena y de una mujer de 80 años y de un varón de 64 años, ambos en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Estos cinco nuevos casos se suman a los 12 notificados desde el pasado sábado. Tres permanecen aún ingresados, dos de ellos en la UCI, después de que este viernes hayan sido dados de alta otros dos.

Las infecciones se han notificado en menos de una semana y ya superan a la de toda la campaña anterior, cuando se registraron 13 contagios hasta el mes de octubre. La previsión es que continúen en aumento, tal y como reconoció la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada: “Los casos seguirán aumentando; estamos en un momento de calma tensa”, afirmó. Y pidió precaución a los extremeños: “Pedimos responsabilidad a la población con el uso de repelentes de mosquitos, cubrirse en las horas en las que empieza a atardecer y evitar zonas húmedas y de agua estancada”, puntualizó.

Desde la dirección general de Salud Pública se está llevando a cabo un seguimiento de la enfermedad, para detectar el mayor número posible de casos. Es por eso, advirtió la titular de la cartera de Salud, que es posible que comiencen a notificarse un mayor número de casos asintomáticos, teniendo en cuenta que el 80%, según recordó, no desarrolla síntomas. Este seguimiento se lleva a cabo en colaboración con el Banco de Sangre, que desde que comenzaron a notificarse los casos somete a los donantes a una prueba serológica para detectar si están o no infectados, aunque no presenten sintomatología. Se trata de un análisis de sangre. Si es positivo, no son aptos para donar.

Del mismo modo, también en los centros de salud se están llevando a cabo serologías a todos aquellos pacientes que presentan síntomas compatibles con la enfermedad, muy parecidos a los de una gripe: fiebre, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, erupción cutánea o ganglios linfáticos inflamados. “No perdemos el objetivo y hacemos una búsqueda activa de casos”, puntualizó Sara García Espada.

Los municipios de las zonas más afectadas, sobre todo las Vegas Altas del Guadiana, ya han mostrado su preocupación ante el avance de la enfermedad y han solicitado colaboración a la Junta de Extremadura. Este próximo lunes las direcciones generales de Salud Pública y de Agricultura se reunirán con los alcaldes para tratar la situación. La consejera Sara García Espada ha insistido en que la fumigación es responsabilidad municipal, pero asegura que trabajarán con ellos “de la mano y con colaboración”.

Recomendaciones sanitarias

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas; y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios. Vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etc.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos; y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras.

El Servicio Extremeño de Salud recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.