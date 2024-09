Extremadura no frenará los apartamentos turísticos: «no influyen en los ciudadanos»

El pasado mes de julio llegaron a la región 212.572 turistas, un 9,24% más que el mismo mes del año anterior y un 28% más que hace una década. De ellos, 24.060 (el 9,8%) se alojaron en apartamentos turísticos, que no paran de crecer. En la última década se han triplicado, pasando de los 405 que había en 2014 a los 1.344 que se contabilizan actualmente, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayor parte de ellos (el 63%) se concentra en la provincia de Cáceres, que en estos momentos tiene registrados 847, casi el triple también que hace diez años (casi la mitad están en la capital cacereña, que suma ya unos 400). En la provincia de Badajoz son ya 497, muchos menos que en la de Cáceres, pero el aumento ha sido mayor, pues hace una década solo había 68. Se han multiplicado por siete.

Es precisamente el aumento del turismo y la proliferación de los pisos lo que ha metido a Extremadura en el saco de las comunidades que se quejan por las molestias que generan los visitantes en el devenir de las ciudades. Sin ir más lejos, este verano el casco histórico de Cáceres, donde se concentra el 98% de los apartamentos turísticos de la ciudad, amaneció con carteles contra los turistas. «Por el derecho a la ciudad desde la periferia hasta el centro, porque preferimos ser pobres a seguir siendo pobres, pero rodeados de ricos. Porque si alguien tiene que cambiarlo todo, es nuestra gente y no el turismo. Cáceres contra la gentrificación, los apartamentos turísticos y los hoteles para ricos», podía leerse en un cartel pegado en la plaza del Duque (ya lo han retirado), donde actualmente se construye el hotel de lujo Palacio de Godoy.

Contra la gentrificación

El debate sobre la masificación turística está abierto en Extremadura desde hace años. En cambio, aún está lejos de las concentraciones realizadas en algunos de los principales destinos de veraneo, como Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga o Canarias, cuyos habitantes se han rebelado contra el turismo. ¿Las quejas? Los problemas de convivencia entre los visitantes y los habitantes, principalmente generada por los inquilinos de los apartamentos turísticos abiertos en comunidades de vecinos; y el aumento de los alquileres, que impide a los habitantes de estas ciudades encontrar un lugar en el que poder vivir a un precio asequible.

«Pedimos que se regule la apertura de pisos turísticos, como se hace con los bares, los estancos o las farmacias» María Fernández — Presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura

Ante esta situación, son muchos los municipios que han anunciado ya limitaciones. Barcelona dejará de tenerlos en 2028, pues no se darán nuevas licencias ni se renovarán las actuales. Madrid ha advertido asimismo que regulará la apertura de estos pisos turísticos y que no concederá tampoco más autorizaciones. Y Sevilla limitará a un 10% la presencia de estos alquileres en el casco antiguo y no otorgará más de 11 en los barrios saturados. También han abierto la puerta a frenar la proliferación de estos alojamientos Málaga y Valencia.

En cambio, Extremadura, de momento, descarta frenar o limitar su apertura. La Consejería de Turismo, Jóvenes y Deportes reconoce que existe un aumento progresivo en la demanda y oferta de apartamentos turísticos, pero «no se observan indicios que apunten a un posible freno en su apertura». «La situación en Extremadura -aclara la Junta- no es equiparable a la de otras regiones donde sí se observa una mayor presión del turismo sobre la calidad de vida de los ciudadanos». Recuerda, no obstante, que «las administraciones locales pueden legislar en este sentido si así lo consideran». Y advierte que el Ejecutivo autonómico «sigue de cerca las tendencias de mercado y analiza, de la mano de los ayuntamientos, las dinámicas en el turismo, a las que Extremadura no es ajena».

Desde la Junta de Extremadura –añaden las mismas fuentes- «abogamos y trabajamos por consolidar un turismo sostenible que provoque un triple impacto positivo en nuestra región: social, económico y medioambiental» y se trabaja para «detectar los apartamentos ilegales, con el fin de legalizarlos e introducirlos en el mercado».

«Se está yendo de las manos»

Por contra, los gerentes de los apartamentos turísticos sí reclaman una regulación, sobre todo en ciudades como Cáceres: «Es cierto que en Badajoz quizá no sea necesario por ahora, pero en Cáceres se les está yendo de las manos. Ya vamos por 400 apartamentos y hace cuatro años solo había 68», apunta la presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura, María Fernández.

Lo que ellos proponen es establecer unas normas para que no se puedan abrir edificios enteros de apartamentos, sino que haya un máximo de seis por bloque; que los accesos a estos pisos sean de forma individual y no por las zonas comunes; que estén en las primeras plantas o que se limite la capacidad a cuatro o seis personas, para evitar los ruidos. «Va a estallar por algún lado. El problema es que luego atacan a los propietarios, pero es culpa de las administraciones», se queja Fernández. «Nosotros -agrega- somos los primeros que reivindicamos una regulación, como se hace con la apertura de bares, estancos o farmacias».

La presidenta del colectivo advierte, además, de que los problemas irán a más, cuando los apartamentos turísticos comiencen a copar zonas menos céntricas: «El horario del turista no es compatible con el de un trabajador», subraya. A lo que se une, apunta, el precio del alquiler: «En Cáceres ya tenemos un problema con el alquiler de vivienda, no hay. Si muchos de esos apartamentos estuvieran como viviendas para alquilar, no habría tantos problemas», puntualiza.