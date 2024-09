«Las mujeres han creado por primera vez más empresas en Extremadura»

La Guía de Mujeres Líderes del Ecosistema Empresarial, realizada por las compañías WITH y Enisa, y presentada en el Guggenheim de Bilbao, incluye entre sus nombres destacados a la extremeña Mari Cruz Sánchez Escobedo (Plasencia, 1980). Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de Extremadura, es doctora en Economía Financiera y Contabilidad con mención internacional, y premio extraordinario por su tesis doctoral que aborda el género y el emprendimiento en el mundo. Ejerce como profesora titular de la Uex y es directora técnica de GEM Extremadura (la más importante red mundial sobre iniciativa emprendedora).

Uno de los problemas crónicos del país y de Extremadura, ha sido la falta de conexión entre lo que se investiga en la universidad y el mundo de las empresas. Se están haciendo esfuerzos. Usted es interlocutora de los Círculos Empresariales de Cáceres, Plasencia, Navalmoral y Montehermoso con la Uex, plenaria de la Cámara por la Uex… ¿Arranca por fin ese binomio sociedad-empresas?

Va despacio porque el sistema universitario no permite que los estudiantes tengan vinculación directa con la empresa desde el primer año, perdiendo de este modo un tiempo importante hasta que acceden a la parte práctica, a la realidad del ámbito para el que se están preparando. Hay que introducir muchos cambios, pero la normativa interna no permite hacerlos más rápido. Si se logra, habría un mayor porcentaje de alumnos que querrían trabajar en el entorno empresarial. Es necesario. En Extremadura existe una mentalidad muy enfocada a las oposiciones, al funcionariado. Hay que cambiarla si queremos avanzar.

Asistimos en los últimos tiempos a la llegada de grandes proyectos: la gigafactoría y la fábrica de cartones en Navalmoral, la fábrica de semiconductores en Trujillo, las plantas ligadas al litio de Cañaveral y Cáceres, el polígono CCGreen, la fábrica de cátodos en Mérida, la fábrica de celdas de baterías en Badajoz… También hay algún paso atrás ¿El panorama es tan bueno como parece?

Siempre intento mirarlo todo con un horizonte a medio y largo plazo. Además, cuando lo analizas desde el punto de vista económico y empresarial, detectas que el hecho de que los proyectos puedan salir depende muchas veces no ya de la propia empresa, sino de la administración y sus trámites, también de colectivos que se posicionan en contra de determinados proyectos por temas medioambientales, de sostenibilidad… Lo que tengo muy claro es que Extremadura necesita industrialización, y para ello es básico el suelo, sin él no hay crecimiento, no hay economía, no hay empleo y la comunidad no pasará nunca del millón de habitantes. Pero además, debe articularse de verdad la vinculación con Portugal: ¿Para cuándo la autovía Castelo Branco-Moraleja? ¿Y cuándo se van a hacer las infraestructuras que necesita Extremadura para crecer, como la autovía Cáceres-Badajoz? Podemos vender muy bien los atractivos que tiene la región, que son varios, pero sin trámites ágiles, suelo ni comunicaciones resulta difícil. Hay que cambiar un poco la mentalidad y eliminar muchas barreras, sobre todo respecto al suelo industrial.

Sus investigaciones se centran en materia de emprendimiento (género, ruralidad, educación…). ¿Tienen ya el mismo espíritu emprendedor mujeres que hombres?

En el último informe GEM presentado en 2023, con datos de 2022, se produjo un cambio muy significativo en la Tasa de Actividad Emprendedora. Por primera vez en la serie histórica, en casi 20 años, la mujer creó más empresas que el hombre en Extremadura. En mi opinión, la pandemia potenció el teletrabajo, muchas de ellas pudieron conciliar mejor, dar mayor rienda a sus inquietudes y eso dio impulso al emprendimiento de la mujer, de ahí los datos posteriores.

¿Cuál es el perfil de la emprendedora extremeña?

Una mujer en torno a los 40 años con una alta cualificación (estudios universitarios), que además ha recibido formación en materia de emprendimiento. El informe GEM desvela que estamos en una de las comunidades donde se emprende con una edad más tardía.

¿A la mujer le sigue costando más, o también está cambiando?

En mi tesis doctoral quería descubrir precisamente dónde están esas diferencias a la hora de emprender entre hombres y mujeres para equilibrarlas. Es cierto que la sociedad entendía hasta hace unos años que la mujer tenía que quedarse en casa, cuidar a la familia, y eso ha cambiado. Las investigaciones que realicé en la London Business School, con las que publique el libro ‘Mujer y creación de empresas. Tendencias de investigación’, me permitieron vislumbrar que en los países subdesarrollados las mujeres emprenden mucho más por temas de necesidad. Ya en los países desarrollados, hasta hace unos años, emprendían más los hombres con diferencia por temas de oportunidades de negocio. Ahora se está equilibrando. Hay que decir que a veces la mujer siente cierto miedo a emprender, tiene más miedo al fracaso, cuando del fracaso se aprende, los mejores empresarios han caído y se han levantado. Luego está el famoso ‘techo de cristal’. Me atrevo a decir que comienza a ser un cliché, que cada uno llegará hasta donde quiera llegar, con sus esfuerzos y sus renuncias. Es cierto que en algunos sectores la fuerza física condiciona a la mujer. Pero en el resto de actividades pueden decidir ya sobre su vida y sus circunstancias. Todo es decidir. Yo misma no he sido madre y no por eso me considero mejor ni peor. Otras mujeres deciden tener hijos y valoran su nivel de compromiso. Ahora mismo, tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos de maternidad, paternidad, conciliación… Cierto es que aún existe una parte biológica en la mujer más arraigada a la familia, pero el hombre se está involucrando y es cuestión de tiempo que se iguale también en esto.

Incluso hay más mujeres trabajando en el Régimen General (por ejemplo en Cáceres), más mujeres que se forman…

Existe un hecho evidente, cada vez nacen más mujeres que hombres. Pero además, tienen una mayor presencia en las universidades, y amplían más sus estudios al terminar la carrera con másteres, estancias en el extranjero…

¿Y usted personalmente ha vivido algún episodio en el que se haya visto infravalorada por su género en la universidad, o en otros desempeños sociales?

No, pese a haber sido la primera mujer en algunos de ellos. De todos modos, reconozco que soy muy echada para adelante. También vengo de dos familias con descendencia empresarial que han trabajado toda su vida en el sector agrícola y ganadero. Mi abuela fue la primera vaquera de su pueblo. Me enseñaron que con respeto y educación cada uno puede llegar prácticamente a donde quiera.

Se van rompiendo barreras…

Y es bueno, porque además existe en Extremadura cierta mentalidad de estigmatización al empresario o empresaria, cuando, en general, se desviven por sus empresas y son quienes generan el empleo, un empleo que hace que existan las ciudades y los pueblos, sin olvidar los impuestos. Por ello, hay que caminar hacia una mentalidad emprendedora, como otras comunidades. Y hay que empezar incluso desde las guarderías facilitando a los niños el desarrollo de sus propias ideas. Una prioridad debe ser retener y atraer el talento.

¿Cómo ve a sus nuevas generaciones de alumnos?

La mayoría vienen ya con las barreras de género completamente superadas. Pero también socializan menos, han perdido mucha convivencia directa. Si hago un descanso en clase, no hablan entre ellos, ¡se mandan whatsapps! Entiendo que la digitalización es importante, pero con un uso correcto.