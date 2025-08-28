Extremadura lidera el crecimiento del turismo estadounidense en España

Extremadura se ha convertido en el destino español que más crece en número de pernoctaciones de turistas procedentes de Estados Unidos, con un incremento del 45 por ciento entre enero y julio de este año respecto al mismo periodo de 2024.

Esta cifra, ha indicado el ejecutivo regional, sitúa a la región a la cabeza del país, por encima de Baleares, con el 14 por ciento, y de la media nacional, con un 2 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística ofrecidos por la Oficina de Turespaña en Nueva York.

Éxito de la estrategia

Este dato, que se traduce en 15.587 pernoctaciones frente a las 10.740 del año anterior, confirma, según el Ejecutivo regional, el "éxito" de la estrategia de internacionalización que la Junta de Extremadura está desarrollando en el mercado norteamericano, en colaboración con actores como Turespaña, con acciones específicas de promoción que ponen en valor los atractivos patrimoniales, culturales y naturales de la región.

En junio de 2024, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, viajó a Nueva York, donde se reunió con el director de la Oficina de Turismo de España, Magí Castelltort, con el objetivo de presentar la oferta cultural y turística de Extremadura y donde destacó el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida como referente.

Nuevas oportunidades

La consejera ha subrayado que este "extraordinario" crecimiento del turismo estadounidense en la región demuestra que la estrategia en marcha es acertada y ha asegurado que "seguiremos reforzando nuestra presencia en el mercado norteamericano para consolidar esta tendencia, generando nuevas oportunidades para el sector turístico extremeño y contribuyendo a la creación de riqueza y empleo".

Según los datos de Turespaña, Estados Unidos fue en 2024 el sexto mercado emisor de turistas internacionales a nuestro país, con 4,3 millones de viajeros, y el cuarto en gasto, con 9.014 millones de euros, siendo el gasto medio por estadounidense fue de 2.113 euros y el diario, de 274 euros, con una estancia media de ocho días.

Con este resultado, ha subrayado la Junta, Extremadura se consolida como un destino "emergente y atractivo" para el público internacional, y "especialmente para los viajeros de Estados Unidos, un mercado estratégico de gran potencial para la región".