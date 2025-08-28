La Junta celebra este viernes un consejo extraordinario para abordar medidas por los incendios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reunirá este viernes, 29 de agosto, en una sesión extraordinaria "para abordar medidas frente a los incendios forestales sufridos en la región este verano". Así lo acaba de anunciar esta tarde la administración regional. Esta cita coincidirá con la visita de los Reyes de España a la zona afectada por el fuego en Jarilla, que comienza a las 11.30 horas en Rebollar.

La reunión tendrá lugar en la Hospedería Valle del Ambroz, en Hervás y posteriormente, a las 9:30 horas, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, informará en rueda de prensa sobre los asuntos en tratados en la reunión.

Hay que recordar que Extremadura ha vivido este verano la que ha sido su peor temporada de incendios, con más de un centenar de fuegos (en un solo día ha llegado a haber hasta 19 fuegos activos) que solo entre la segunda y tercera semana de agosto han calcinado más de 40.000 hectáreas. Solo en el fuego de Jarilla han ardido más de 17.000 hectáreas en el incendio más grande de la historia de la comunidad.