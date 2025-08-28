Estabilizado el incendio en Escurial que ha obligado a activar el nivel 1 durante 50 minutos

No han pasado ni diez días desde el incendio en Escurial que obligó a cortar la A-5 por el avance de las llamas y este jueves se ha producido uno nuevo de pasto que ha estado declarado nivel 1 de peligrosidad durante 50 minutos. El Plan Infoex lo ha activado a las 15:37 horas por afección a carreteras, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Tras la actuación de los efectivos, que rápidamente se han trasladado a la zona, el fuego se ha dado por estabilizado a las 16:27 horas. Permanecen trabajando en labores de extinción dos unidades de bomberos forestales, dos medios aéreos, un agente del medio natural y bomberos de la Diputación de Cáceres.

Ocho días desde el anterior incendio

El pasado 20 de agosto fue el día en el que se originó ese otro incendio en la localidad cacereña de Escurial, que provocó el cierre de la A-5 durante unos 35 minutos como medida de precaución. El fuego se registró sobre las 16.00 horas y también se declaró el nivel 1 hasta que quedó controlado sobre las 20.00 horas.