Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños

Un nuevo sistema de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía, pertenecientes a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, avisará a los extremeños de cualquier notificación que se les envíe en sede electrónica y que pueden acudir a cualquiera de estas oficinas para poder recibirlas en mano.

En ese sentido, la Junta ha apuntado en nota de prensa que, además de las notificaciones prácticas en sede electrónica porque el interesado haya seleccionado esa opción, todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a su disposición en la sede electrónica de la Administración actuante para que se pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.

Por ello, con independencia de cursar la notificación por vía postal, el ciudadano podrá recibir un correo de aviso indicándole que ya está a su disposición la notificación en la sede electrónica y que, si no está obligado a relacionarse de esta forma con la Administración, puede comparecer en dichas oficinas para que le sea entregada la notificación.

Uno de cada tres ciudadanos

Según ha indicado la Junta, en 2024 se produjo un aumento del 23,3 % interanual en el número de intervenciones electrónicas frente a las presenciales, llegando a ser ya la tercera parte del total. Es decir, que uno de cada tres ciudadanos elige la tramitación electrónica frente a la presencial en sus relaciones con la Junta de Extremadura.

Asimismo, el ejecutivo ha subrayado que la forma de relacionarse de los ciudadanos con las Administraciones Públicas está "en constante progreso" y que, de hecho, "son cada vez más los que eligen voluntariamente los canales electrónicos para relacionarse con la Junta porque ofrecen mayor comodidad y rapidez".

Sin embargo, ha apuntado, a pesar de ser obligatoria para ciertos colectivos legalmente establecidos, "no puede imponerse al resto de ciudadanos". "Determinadas personas físicas tienen derecho a elegir cómo quieren relacionarse con la Administración y este derecho es más prioritario en aquellos casos que, bien por su edad, conocimientos técnicos o su dificultad de acceso a las nuevas tecnologías, necesitan recibir una asistencia presencial en lugar del uso de estas tecnologías", ha expresado.

Valoraciones

Asimismo, para conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos cuando acuden a las oficinas de asistencia, se llevó a cabo un proyecto piloto que se inició el pasado año. Así, durante el año 2024 se recogieron 695 valoraciones de ciudadanos, mientras que en el primer semestre de 2025 ya se han recibido 1.383.

De estas últimas, 1.258 calificaron el trato recibido en las OACs como Excelente, lo que significa un 90,96 % del total, frente al 80,58 % que obtuvieron esta calificación el pasado año.

Las valoraciones calificadas como Regular, Malo o Pésimo, han pasado de ser el 12,67 % el pasado año al 4,2 % durante el primer trimestre.

Funciones de la Oficina

Por otro lado, además de las funciones relacionadas con información sobre las distintas áreas de actividad de la Junta o el registro de documentos, se realiza la emisión y acreditación de certificados electrónicos y la acreditación de identidad en el sistema Cl@ve, con un total de 47.971 certificados y 5.706 acreditaciones realizadas.

El canal preferente de contacto sigue siendo el telefónico a través de la línea gratuita 900 222 012, con un 62,49 % de la actividad (38.873 llamadas), seguido del canal de Chat en la web de la Junta, con un 20,42 % (10.743 mensajes), y el correo electrónico a la cuenta tuatencion@juntaex.es con un 11,9 % (6.275 mensajes).

De manera más aislada, aunque doblando el porcentaje de actividad respecto al año anterior, un 5,15 por ciento, se encuentran las comunicaciones a través de las redes sociales WhatsApp y Telegram con 2.711 mensajes gestionados.