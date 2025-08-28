La zona catastrófica se ampliará a otros cuatro incendios en Extremadura: Cáceres, Casar, Burguillos y Azuaga

El Ministerio del Interior ampliará la declaración de zonas afectadas por una emergencia (antigua calificación de zona catastrófica) a los territorios dañados por los incendios de este verano en Cáceres (en las urbanizaciones Cuartos del Baño y Viñas de la Mata), Casar de Cáceres, Burguillos del Cerro y Azuaga.

Así lo asegura la Junta de Extremadura, que ayer presentó una subsanación para incluir estas cuatro áreas, la cual "ha sido aceptada" en el día de hoy, según la administración regional.

De esta forma, serán diez las zonas catastróficas declaradas en la comunidad tras los fuegos de este verano, después de que el pasado martes se publicaran las seis zonas iniciales: Jarilla (el mayor incendio de la historia de la comunidad con más de 17.000 hectáreas arrasadas), Valdecaballeros (2.800 ha), Caminomorisco (otras 2.800 ha), Villar del Pedroso (3.450 ha), Llerena-Pallares (5.900 ha) y Aliseda (unas 2.000 hectáreas).

"Indignación e impotencia"

No obstante, todavía debe publicarse de manera oficial la ampliación a estas cuatro nuevas zonas, que llega después de que las peticiones de los propios alcaldes de Cáceres y Casar de Cáceres, de asociaciones de agricultores y ganaderos como Asaja Extremadura y también tras un rifirrafe en el PSOE y el PP por la no inclusión de estas últimas en la declaración oficial del pasado martes.

Los primeros en alzar la voz fueron la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, que ayer miércoles mostró su "indignación e impotencia" por la no inclusión del municipio como zona catastrófica pese a que el incendio iniciado el pasado 15 de agosto calcinó "más de 3.000 hectáreas, afectando a más de 40 ganaderías", dijo, y también se sumó a las críticas el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, quien además también lamentaba la exclusión de otros municipios afectados por las llamas: Alburquerque (2.346), Aldea del Cano (1.228), Arroyomolinos de Montánchez (782), Campo Lugar (1.310), Burguillos del Cerro (1.100), Oliva de Mérida (800) y Trujillo (827).

Rifirrafe político

La polémica saltaba ya esta mañana al terreno político. Después de conocerse la petición de ampliación de la Junta realizada este miércoles, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura culpaba esta mañana a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de olvidarse de solicitar la declaración de zona catastrófica de estas cuatro zonas (Cáceres, Casar de Cáceres, Burguillos del Cerro y Azuaga) que fueron reclamadas en el día de ayer.

"La presidenta está tan desbordada que se le han olvidado, por rellenar mal los papeles, cuatro incendios que ha dejado fuera de la solicitud de zonas catastróficas remitida al Gobierno de España", aseguraba el socialista Jorge Amado. El secretario general del grupo parlamentario ha calificado como un hecho «gravísimo» este olvido ante «la mayor catástrofe medioambiental de la historia de esta región» y lo ha achacado a que la presidenta extremeña “ha rellenado mal los papeles”.

Tras estas declaraciones, el Partido Popular de Extremadura apuntaba que es el Gobierno central el que ha dejado "fuera" a estas cuatro zonas y por eso María Guardiola "está exigiendo de manera oficial su inclusión". Así lo ha señalado esta mañana el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, quien además ha acusado a los socialistas de estar "instalados en la mentira y en el engaño".

"Quien ha dejado fuera cuatro zonas de Extremadura de la declaración de zonas catastróficas ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez" y "eso tiene que dar meridianamente claro", ha insistido Juliá.

¿Qué supone la declaración?

Más allá de la polémica, con la declaración de zona catastrófica (que debe oficializarse ahora en el caso de los últimos cuatro municipios), el Gobierno habilita el procedimiento para que todos los damnificados por la catástrofe puedan solicitar las ayudas incluidas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que abarca desde subvenciones directas a exenciones fiscales o la simplificación de trámites administrativos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó la declaración de zona catastrófica el pasado 19 de agosto durante su visita al incendio de Jarilla, el mayor fuego registrado en la historia de Extremadura con un total de 17.335 hectáreas calcinadas. La región ha vivido este verano la que ha sido su peor temporada de incendios, con más de un centenar de fuegos (en un solo día ha llegado a haber hasta 19 fuegos activos) que solo entre la segunda y tercera semana de agosto han calcinado más de 40.000 hectáreas.