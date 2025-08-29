Dos detenidos armados por una veintena de robos en viviendas en Badajoz y Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a dos personas con más de una decena de armas de fuego expertos en robos de viviendas y vehículos, que actuaban principalmente en pueblos de Extremadura, Badajoz y Cáceres, además de Madrid y Toledo.

La investigación fue iniciada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Badajoz a raíz de varios robos cometidos en domicilios de Badajoz capital y otros cinco pueblos de la provincia.

Coches de alta gama robados

Antes de cometer el asalto a los inmuebles, sustraían un coche de alta gama en otra provincia para utilizarlo en los robos de las casas. Durante su desplazamiento cambiaban las placas de matrícula por otras que también robaban, o suplantaban a las originales de otros vehículos coincidentes con el mismo modelo.

Una vez forzaban los accesos a las propiedades, se adentraban en su interior para apoderarse de dinero, joyas y armas.

Armas, dinero y joyas sustraídas. / Guardia Civil

Con la vinculación e identidad de los integrantes del grupo criminal, se realizó el registro de ocho domicilios de Badajoz, dentro de las barriadas de La Cañada y en el Complejo Olímpico Ibérico.

Entre otros objetos intervenidos como las prendas y herramientas utilizadas en los asaltos, se hallaron chalecos antibalas, 13 armas largas y dos cortas (algunas de ellas sustraídas y con números de serie borrados), armas blancas, joyas ya reconocidas y devueltas a sus legítimos propietarios, hachís, marihuana y algo más de 12.000 euros. También ha sido recuperado un vehículo sustraído en Alcalá de Henares (Madrid).

Los registros se llevaron a cabo en las barriadas de La Cañada y en el Complejo Olímpico Ibérico. / Guardia Civil

Operación "Bankasalt"

La operación denominada “Bankasalt” ha culminado con la detención de dos de los autores por 11 delitos de robos en inmuebles, 12 robos de vehículos, atentado a los agentes de la autoridad, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a grupo delictivo.

Se continúa con la búsqueda del resto de los integrantes del grupo, "quienes se encuentran plenamente identificados", indica la Guardia Civil.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.