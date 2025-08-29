Un estudio sitúa a Extremadura entre las comunidades con menor ecoeficiencia agrícola

Extremadura es una de las comunidades con menor ecoeficiencia agrícola. Según un estudio pionero realizado por investigadores de la Universidad de León (ULe), que ha analizado por primera vez la ecoeficiencia del sector agrícola español desde una perspectiva regional y a lo largo de casi dos décadas, la región se sitúa por debajo de la media.

Publicado en la revista científica 'Agronomy', el trabajo, al que ha tenido acceso EFE, concluye que existe un amplio margen de mejora en la gestión de recursos y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura española.

En concreto, señala que las regiones con mayor potencial de reducción son Cataluña, Aragón, Extremadura y Asturias, mientras que Navarra y Andalucía presentan menor margen de mejora.

La investigación, liderada por María Pilar Rodríguez-Fernández, Cristina Hidalgo-González y David Pérez-Neira, aplica el modelo SBM-DEA (Slack-Based Measure Data Envelopment Analysis), una herramienta estadística que permite evaluar simultáneamente la eficiencia económica y ambiental de las explotaciones agrícolas.

Potencial de mejora

El estudio estima que la ecoeficiencia del sector agrícola español se sitúa en un 77 %, lo que indica que, de media, las explotaciones podrían mejorar su eficiencia en un 23 %. Además, más de la mitad de las regiones analizadas -el 53 %- presentan valores por debajo, lo que evidencia un importante potencial de mejora.

Las comunidades con mayor ecoeficiencia son la Comunidad Valenciana (100 %), Navarra (99 %), Castilla y León (98 %), La Rioja (88 %), Canarias (83 %) y Aragón (83 %).

En el extremo opuesto se encuentran Cataluña (0.55) y Asturias (0.60), seguidas por Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha, con valores entre el 63 y el 69 por ciento.

Reducción de gases de efecto invernadero

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que, mediante ajustes en el uso de insumos y mejoras en las prácticas agrícolas, el sector podría reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio del 65,6 %.

Los investigadores proponen medidas como la reducción del uso de capital en regiones sobrecapitalizadas (hasta un 28,9 % en Andalucía), la optimización del consumo intermedio y la mecanización en zonas con exceso de mano de obra. Estas estrategias permitirían mejorar la competitividad del sector sin comprometer la producción.

Enfoques regionales

Asimismo, el estudio subraya la importancia de adoptar enfoques regionales en la formulación de políticas agrarias, especialmente en el marco de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

"La ecoeficiencia no puede abordarse de forma homogénea en todo el país, ya que las condiciones climáticas, productivas y estructurales varían significativamente entre regiones", han señalado.

Además, los autores destacan que la transición hacia modelos más autosuficientes y circulares, con menor dependencia de insumos externos, es clave para avanzar hacia una agricultura más sostenible y resiliente frente al cambio climático.

Aunque el estudio ofrece una visión integral del comportamiento ecoeficiente del sector agrícola español, los autores reconocen algunas limitaciones. Entre ellas, el uso de datos de explotaciones promedio, sin considerar la diversidad de modelos productivos, y la exclusión de emisiones indirectas derivadas del uso de maquinaria o fertilizantes.

Finalmente, como línea futura proponen ampliar el análisis a diferentes tipologías de explotaciones y aplicar modelos de ciclo de vida para una evaluación más precisa del impacto.