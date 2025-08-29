Extremadura es la región que más mantiene a raya la criminalidad

Extremadura es la comunidad autónoma que más mantiene a raya la criminalidad. Según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior, la región es la más segura de España, con una tasa de 33,5 delitos por cada mil habitantes en el primer semestre de 2025, pese a un ligero repunte con respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, la región presenta 16,8 delitos menos por cada 1.000 habitantes que la media nacional, que es de 50,3 delitos.

Asimismo, el número de delitos conocidos entre enero y junio de 2025 se ha situado en la región en 17.901, es decir, 660 más que durante el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 3,8% sobre los datos del primer semestre de 2024.

Bajan los robos, suben los delitos contra el patrimonio

Con respecto a la tipología de los delitos, en el primer semestre se produjeron 5 homicidios dolosos y asesinatos consumados, 2 más que entre enero y junio del año pasado. A su vez, el conjunto de delitos contra el patrimonio ha experimentado un incremento del 2,4% entre enero y junio de 2025, ha indicado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Los hurtos han descendido un 6,7%, al igual que los robos con fuerza, que han bajado un 7,7%. Por otro lado, los robos con violencia o intimidación se han incrementado en un 16,1%, aunque este tipo de delitos son los menos habituales en esta clasificación.

En el caso de los delitos por tráfico de drogas se ha registrado un descenso del 22,8% en el primer semestre del año. En los delitos contra la seguridad vial se detecta una caída del 8,9%.

Tendencia ascendente en los malos tratos

Por su parte, los delitos tipificados por malos tratos en el ámbito familiar presentan una tendencia ascendente. Entre enero y junio de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 707 delitos de esta naturaleza, lo que representa un 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

El mayor descenso por tipologías de delitos se ha producido en los delitos contra la libertad sexual, con una caída del 16,6%. Entre ellos se encuentran los casos de corrupción de menores o incapacitados, que bajan un 79,4%.

Las agresiones sexuales con penetración permanecen estables, con 40 casos en el primer semestre del año, el mismo número que entre enero y junio de 2024. Por su parte, los delitos relacionados con pornografía de menores pasaron de 6 a 13, registrándose así un incremento del 116,7%.

Cibercriminalidad

Los delitos en entornos digitales crecieron en Extremadura un 16,7% durante el primer semestre del año 2025, alcanzando los 4.794. En concreto, las estafas informáticas crecen un 12,7% y el resto de ilícitos cometidos a través de internet aumentan un 33,4%.

En ese sentido, la Delegación de Gobierno ha señalado que esta subida en los delitos digitales "hace patente el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad en entornos cibernéticos", al tiempo que pone de manifiesto "la necesidad de la concienciación de los ciudadanos a la hora de adoptar las precauciones necesarias durante la navegación por las redes".

Finalmente, ha agradecido el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su "incansable" labor por garantizar la seguridad de los extremeños, y ha mantenido su compromiso con avanzar en una región "cada día más segura para todos".