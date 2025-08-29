Fernando Pulido, experto de la Uex, sobre los incendios: "La raíz del problema está en la gestión del territorio y la despoblación"

El incendio que a finales de este pasado mes de julio arrasó 2.800 hectáreas en Las Hurdes dejó una estampa viral: un olivar intacto en plena sierra rodeado de pinares calcinados. La fotografía, esperanzadora y llena de significado, puso en evidencia cómo el aprovechamiento tradicional de los recursos agrícolas y ganaderos es una estrategia efectiva para prevenir el fuego.

Imágenes como esa, «y otras cientos similares» que se pueden ver en Las Hurdes o el Valle del Ambroz y todas las zonas cultivadas que tienen una gestión forestal «más atenta», y que por ello permanecen sin arder o lo hacen con más dificultad, son la base que inspira el proyecto Mosaico. «Se trata de favorecer todas las actividades del medio rural: agricultura, ganadería, gestión forestal, pequeña industria, artesanía agroalimentaria... Las que realizan los habitantes locales del territorio, para ir poco a poco favoreciendo un paisaje diverso donde las masas forestales están más gestionadas y dan más seguridad frente al fuego», explica su impulsor, el profesor de la Universidad de Extremadura (Uex) Fernando Pulido.

El precedente: Gata en 2015

La iniciativa surgió después del gran incendio que en el año 2015 asoló la Sierra de Gata, que abrió el camino a una nueva gestión forestal a tenor de la contestación social por el estado de abandono del monte. Desde entonces la Uex, con Fernando Pulido a la cabeza, a veces con el apoyo de diversas administraciones «y otras veces sin él», ha trabajado para que imágenes como la que se hizo viral en el incendio de Las Hurdes no sean una anécdota, sino la norma. «Es decir, que la mayor parte del territorio sobreviva cuando lleguen los incendios gracias a que está cuidado y gestionado por las personas que mejor lo conocen», explica.

Fernando Pulido, experto en gestión forestal con una amplia trayectoria en la búsqueda de soluciones contra los incendios, asegura que el gran fuego de Jarilla es ya «un antes y un después».

Reunión con Guardiola

«Ya he percibido reacciones sobre lo que ha pasado estos días, lo que puede pasar incluso en lo que queda de verano, y creo que ha generado una conciencia social y política que va a llevar a cambios importantes», asegura. Esta misma semana Pulido se ha reunido en Mérida con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, interesada en conocer de primera mano su estrategia innovadora de prevención de incendios. «Nuestro objetivo es poner todas las medidas posibles al servicio de la protección de los extremeños y del medio natural», explicaba la propia Guardiola en X.

Según Pulido, lo que ha pasado este verano es algo que ya los expertos venían anunciado desde hace tiempo «y no debemos pensar que este año ha sido único», porque situaciones similares e incluso más extremas se pueden seguir dando en un futuro. «Si queremos aportar soluciones a corto y medio plazo hay que gestionar el territorio. El clima nos podrá ayudar o perjudicar, pero la raíz del problema está en la gestión del territorio y la despoblación», zanja el experto.