Guardiola anuncia ayudas "urgentes" de hasta 3.000 euros al sector turístico y agrario y la Medalla de Extremadura al Infoex

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta mañana una batería de medidas que se han aprobado en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado a primera hora en Hervás y que están destinadas tanto a paliar los daños económicos que han sufrido el sector turístico y agroganadero en la peor oleada de incendios que ha vivido la región, como a recuperar las zonas afectadas y reforzar la prevención de este tipo de catástrofes en el futuro. Y para agradecer la encomiable labor en la lucha contra las llamas, la Junta va a conceder la Medalla de Extremadura a los trabajadores del Plan Infoex. "Han demostrado que su compromiso va más allá del deber, es una medalla de agradecimiento eterno", ha dicho Guardiola.

Entre las actuaciones más "urgentes", la presidenta ha destacado que habrá ayudas directas para los afectados "que se pondrán en marcha a la mayor brevedad posible" y se simplicarán "al máximo". Así, los autónomos y pymes del sector turístico de los municipios afectados podrán solicitar una compensación de hasta 3.000 euros por beneficiario de las pérdidas que les hayan generado la cancelación de reservas. También tendrán acceso a una línea de financiación en condiciones preferentes, con la que se le facilitarán préstamos de hasta 50.000 euros con plazos flexibles.

Más actuaciones

Para el sector agropecuario afectado por los fuegos también habrá ayudas directas: serán para las explotaciones agrícolas de cultivos permanentes inscritos en el registro de explotaciones agrarias, "concretamente para el cerezo, el olivo, el castaño declarado como frutal y cultivos asociados". Se extenderán las ayudas a las explotaciones apícolas asentadas en las superficies quemadas, al ganado y a los cerramientos dañados. "Las cuantías previstas serán de 3.000 euros por hectárea de cultivo perdida, 500 euros por unidad de ganado mayor, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de cerramiento dañado", ha explicado Guardiola. Para estos sectores también se impulsará una línea específica de préstamos con una bonificación del 100% de los intereses.

Por otra parte se han acordado medidas tributarias para el sector cinegético como la bonificación del 100% en la cuota tributaria del Impuesto sobre Aprovechamiento Cinegético, cuando un coto de caza haya sufrido la pérdida de sus recursos. Esta bonificación se aplicará en la temporada 2026/2027 en los cotos que no puedan desarrollar actividades esta temporada. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que los afectados no tengan que soportar el abono de las tasas cinegéticas y ganaderas

Otras de las actuaciones que se pondrán en marcha con celeridad, según Guardiola, es la aplicación de la ‘técnica helimulching’ como medida paliativa de la erosión y para contener los arrastres de cenizas que se prevé que se produzcan con las lluvias otoñales. Para realizar este tipo de actuaciones que requieren celeridad, la Junta va a declarar Zona de Actuación Urgente los montes afectados por los incendios de Jarilla y Caminomorisco.

En cuanto a las infraestructuras se va a abordar la reparación de los caminos públicos dañados y a garantizar a los municipios que solo tienen una vía de acceso que cuenten con una segunda vía de evacuación. Por último, para la recuperación de los incendios la Junta facilitará asistencia y asesoramiento jurídico a los afectados, para lo que se firmarán convenios con los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz.

Medidas para proteger el campo y a los trabajadores

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verte a otro paquete de medidas centradas en la prevención de incendios en el futuro. "Queremos garantizar que lo ocurrido este verano, no se vuelva a producir". En apenas dos meses la región ha sufrido 40 incendios que han calcinado más de 50.000 hectáreas.

Entre las actuaciones para proteger los montes, Guardiola ha anunciado el fomento de las prácticas de pastoreo tradicional con la simplificación de los permisos en los montes públicos y la creación de rebaños municipales, una «medida que además fija población». Habrá incentivos económicos para labores de pastoreo preventivo. Además, a partir de ahora la Junta va a exigir a las plantas fotovoltaicas que se instalen en la región contar con un plan de prevención de incendios «sobre el que se va a realizar un control continuo», según Guardiola.

En el capítulo de recursos humanos, la presidenta ha avanzando un "paso histórico" con el un aumento de la jornada de los 138 puestos de trabajo de bomberos forestales conductores del Infoex, que pasarán del 50% al 100% para que puedan realizar sus tareas todo el año. También se abrirá una negociación para la mejora de las condiciones laborales de los agentes del medio natural, creará una brigada de investigación de incendios forestales y reconocerá las guardias localizadas en el ámbito de la Protección Civil.

Asimismo, se ha anunciado una nueva ley para regular la participación de los voluntarios en los incendios forestales, la creación de un sello de prevención para explotaciones y productores que tengan un valor preventivo certificado y un primer plan de conciliación para ganaderos.

Modificar la Ley de Montes para facilitar el cambio de uso del suelo

Siguiendo con el tema legislativo, la Junta va a promover la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza, que regula la Red Natura 2000, para simplificar los trámites para realizar acciones compatibles en los espacios naturales, y quiere cambiar la Ley de Protección Ambiental de Extremadura para eliminar la obligación de presentar una declaración ambiental abreviada para actuaciones relacionadas con prácticas tradicionales de cultivos. Pedirá, además, al Gobierno central la modificación de la Ley de Montes para eliminar la prohibición de cambiar el uso forestal durante 30 años: «queremos que se faciliten los cultivos preventivos cuando los incendios sean originados por causas naturales».

Asimismo, la Junta firmará un convenio con la UEx para diseñar una estrategia de prevención de incendios basada en actividades agrosilvopastorales en La Vera y también quiere relanzar el proyecto Mosaico en Gata y Hurdes.

Y por último, se implementarán cambios en la estructura organizativa de la Junta de Extremadura y se unificará bajo la misma dirección general gestión forestal, prevención y extinción de incendios en una consejería que además asumirá las competencias en reto demográfico. En Agricultura, por su parte, se creará una unidad administrativa para agilizar la gestión de cambios de cultivo de forestal a agrario y se reforzará con nuevos puestos de personal técnico la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil. "El objetivo es mejorar la gestión de las emergencias y fortalece las redes de alerta temprana".