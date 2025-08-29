Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en la sierra de Las Cruces, emblema de Don Benito
Permanecen en la zona nueve unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos
En Higuera de la Serene se ha declarado otro fuego que ha permanecido una hora en nivel 1
El Plan INFOEX activaba este viernes el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal declarado en el entorno de la sierra de Las Cruces de Don Benito, por afección a carreteras. Pasadas las 20.30 de la tarde la Consejería de Gestión Forestal comunicaba la desactivación del nivel 1, permaneciendo en la zona nueve unidades de bomberos forestales, dos medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico de extinción.
A su vez, a las 16.45 horas ha sido declarado también el nivel 1 por un incendio forestal en Higuera de la Serena. Intervienen en los trabajos de extinción seis unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, dos agentes del Medio Natural, y un técnico de extinción. El infoex ha desactivado el nivel 1 una hora después.
