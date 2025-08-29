La Junta no prevé dar por extinguido el incendio de Jarilla hasta finales de septiembre

El monstruo de Jarilla agoniza lentamente. Hace ya una semana que los equipos de extinción lograron doblegar el pulso a las llamas en el norte cacereño, pero el mayor incendio forestal que ha conocido Extremadura hasta la fecha continúa activo en nivel cero tras calcinar 17.335 hectáreas en la comarca de Trasierra, el Jerte y el Valle del Ambroz. Desde el punto de vista técnico el fuego se controló la noche del pasado domingo, pero aún hay riesgo de reactivaciones a lo largo de los 170 kilómetros de perímetro y los retenes del Plan Infoex en la zona continúan trabajando centrados en labores de vigilancia y repaso.

«Incendio extinguido significa que ya no es posible una reactivación», explica el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta, José Antonio Bayón. Según sus cálculos, en base a experiencias anteriores y la magnitud del incendio de Jarilla, para que eso ocurra tendrán que pasar al menos tres semanas desde que el fuego se dio por controlado, el pasado 24 de agosto. Por tanto, no será previsiblemente hasta finales de septiembre cuando al fin se desactive.

Jorge Valiente

Los antecedentes

Algunos ejemplos: el gran incendio que asoló la Sierra de Gata en el año 2015, que arrasó 7.833 hectáreas, tardó casi un mes en extinguirse. El fuego se declaró el 6 de agosto, ocho días después se dio por controlado (14 de agosto) y el 4 de septiembre se certificó su extinción. En el gran incendio de Las Hurdes del año 2023, los plazos fueron similares: las llamas comenzaron el 17 de mayo en Pinofranqueado, cinco días después el fuego se declaró controlado (22 de mayo) y el 6 de junio fue extinguido tras arrasar 10.000 hectáreas.

En el incendio de Jarilla los equipos de extinción tardaron 10 días en estabilizar el perímetro y 12 en dar el fuego por controlado, de forma que Bayón prevé un periodo de al menos tres semanas a partir del 24 de agosto para poder certificar que no habrá reactivaciones. «Los técnicos tienen que estar muy seguros, dar por extinguido el incendio y que después haya una reactivación es una responsabilidad enorme, y más cuando estamos hablando de 17.300 hectáreas», dice.

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible" / Carlos Gil

El origen: un rayo

El fuego, que comenzó la tarde del martes 12 de agosto, es el incendio más devastador ocurrido en Extremadura en su historia, después del que en el verano de 2003 asoló las comarcas de Valencia de Alcántara y La Codosera con 13.300 hectáreas calcinadas. El fuego de Jarilla obligó a desalojar a más de 1.200 vecinos de cinco pueblos (Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, Rebollar y Gargantilla) y confinó otras cinco localidades, entre ellas Hervás y Casas del Monte.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que todo se debió a un rayo procedente de un frente de tormentas secas asociado a una inédita ola de calor. La diferencia respecto a otros incendios ha radicado en las condiciones climáticas: más de 40 grados de temperatura, un viento de 50 kilómetros y una humedad relativa en algunos momentos de entre el 10 y el 15%, valores propios de un semidesierto que, unidos a la gran cantidad de vegetación acumulada, han hecho «absolutamente difícil» la extinción.