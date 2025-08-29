Una medalla «de agradecimiento eterno» para el Infoex

Más allá de combatir incendios (unos 40 importantes en apenas dos meses este verano en la comunidad), los efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex) «son defensores de un modo de vida, el de una tierra conectada siempre con el medio natural». Una tarea que, tras un mes de agosto especialmente complejo para la comunidad, le ha valido la concesión de la Medalla de Extremadura, el máximo galardón que entrega la comunidad.

La distinción al Plan Infoex se ha decidido en la mañana de este viernes en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Hervás. «Esta medalla no es solo un reconocimiento, es un agradecimiento eterno», ha asegurado la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras el anuncio.

Su trabajo es vital siempre para la vigilancia y la extinción de las llamas en los campos extremeños, pero este año su implicación ha sido especialmente decisiva ante «una de las peores oleadas de incendios de nuestra historia; han demostrado que su compromiso va más allá del deber», ha destacado.

Una red de "coraje"

El despliegue del Plan Infoex alcanza su máxima dotación de medios y efectivos (más de 1.200 en los últimos veranos) durante la época de peligro alto de incendio (del 1 de junio al 15 de octubre). «Forman una red de coraje que actúa cuando todo tiembla y representan lo mejor de lo que somos, una región que no se rinde y cuida de los suyos», alabó Guardiola. Son hombres y mujeres a los que la presidenta definió ayer como «las personas que protegen a personas, las que se enfrentaron de cara a cara con el monstruo de Jarilla, de Hurdes o de Valdecaballeros, entre otros». Y eso es lo que este cuerpo viene realizando no solo en este verano complicado, sino desde hace décadas.

Bomberos forestales del Infoex durante una actuación en un incendio. / CARLOS GIL

La existencia del Plan Infoex se remonta a la década de 1990. Su labor se centra no solo en las tareas de extinción, sino que también es el colectivo encargado de establecer las épocas de peligro, de clasificar los incendios y de organizar los medios de extinción para prevenir y sofocar los incendios que puedan producirse sobre los 4 millones de hectáreas de suelo extremeño.

El centro neurálgico de las operaciones está situado en Cáceres, donde se encuentra del Centro Operativo Regional, pero el Infoex cuenta con una decena de zonas de coordinación repartidas por la comunidad y aglutina al menos 40 bases de retenes de tierra, una decena de bases de helicópteros, una base reciente en Mirabel con capacidad para cuatro hidroaviones, torres de vigilancia y alrededor de un millar de profesionales cada campaña. «El Infoex protege nuestras vidas, nuestros pueblos y montes y nuestra memoria natural y, especialmente en un año marcado por el fuego, en el que el valor, la entrega y la humanidad han estado por encima de todo, valores que representan a todos ellos», ha dicho Guardiola.

El Plan Infoex se suma así este año a la concesión de la Medalla de Extremadura que también se otorgará en esta edición a la actriz Carolina Yuste, al investigador Juan Manuel Sánchez Guzmán y al empresario vitivinícola Marcelino Díaz. La puesta de largo, como siempre, el 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida.

Reacciones

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que proponía hace unos días este reconocimiento para el Infoex, mostró ayer su satisfacción tras el anuncio: «era un clamor popular», ha dicho. También los sindicatos CSIF y UGT se sumaron ayer a las felicitaciones: "un galardón más que merecido", han señalado.